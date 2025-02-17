Міноборони запускає службу супроводу військових

Запуск служб супроводу передбачає створення системи підтримки, яка забезпечуватиме військових та їхніх рідних допомогою у різних сферах

Міністерство оборони отримало «зелене світло» для запуску служб супроводу військових. Наказ про запуск служби супроводу військових та їхніх сімей №59 від 29 січня 2025 року пройшов юридичну експертизу та був зареєстрований Міністерством юстиції. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Згідно з положенням, служби супроводу діятимуть у структурі Міністерства оборони, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. У ЗСУ функції цих служб виконуватимуть підрозділи цивільно-військового співробітництва. Вони надаватимуть військовим і їхнім сім’ям консультації та допомогу з правових, соціально-побутових, медичних питань.

Запуск служб супроводу передбачає створення системи підтримки, яка забезпечуватиме військовослужбовців та їхніх рідних всебічною допомогою – від юридичних консультацій до організації медичної реабілітації.

Як розповів заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, система підтримки допомагатиме у будь-яких ситуаціях – скласти заяву, розв'язати питання з отриманням виплат, проконсультувати про можливості проходження реабілітації після поранення, надання юридичної консультації та психологічної допомоги.

Також у межах підготовки до запуску служб супроводу проведено навчання перших груп фахівців. Вони здобули необхідні навички з надання правової та психологічної допомоги, організації медичного супроводу поранених, соціальної підтримки військових та їхніх родин, а також взаємодії з сім’ями загиблих, зниклих безвісти та полонених. Навчання проводилося у співпраці з волонтерськими організаціями та цивільними експертами.

Загалом служби супроводу охоплюватимуть близько двох десятків напрямків підтримки, що сприятиме посиленню соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей.

Як повідомлялося, Міністерство оборони завершило перший етап створення служб соціального супроводу військовослужбовців у Збройних силах України. Підрозділи, які більш відомі як патронатні служби, працюватимуть для підтримки військових та їхніх сімей, які потребують юридичної, психологічної, медичної та іншої допомоги.

До слова, за три дні від початку програми «Контракт 18-24» до 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу надійшло близько 300 заяв.