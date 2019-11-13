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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью

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    <p>Эмма Марибел повторила стиль звездной матери</p> <div>Фото: instagram.com/jlo/</div> - Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью

    Эмма Марибел повторила стиль звездной матери

    Фото: instagram.com/jlo/

    Звездная мама и ее наследница позировала в family look

    50-летняя Дженнифер Лопес поделилась трогательными снимками с 11-летней наследницей Эммой Мэрибел. Кинозвезда с девочкой позировали на углу одного из местных магазинов. Певица нежно обнимала наследницу, а та положила голову на плечо любящей родительницы.

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    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью
    Фото: instagram.com/jlo/

    Эмма Марибел повторила стиль звездной матери. Брюки и обувь девочки в точности копировали одежду Дженнифер.

    «Лучик солнца», – подписала фото Дженнифер.

    Поклонники выразили восхищение увиденным. Они отметили, что девочка невероятно похожа на мать. «Вы как две капли воды», «Шикарный стиль одежды», «Вам к лицу быть матерью», – написали фолловеры.

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    знаменитости певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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