Дженнифер Лопес умилила поклонников нежными снимками с дочерью



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Эмма Марибел повторила стиль звездной матери Фото: instagram.com/jlo/

Звездная мама и ее наследница позировала в family look

50-летняя Дженнифер Лопес поделилась трогательными снимками с 11-летней наследницей Эммой Мэрибел. Кинозвезда с девочкой позировали на углу одного из местных магазинов. Певица нежно обнимала наследницу, а та положила голову на плечо любящей родительницы.

Эмма Марибел повторила стиль звездной матери. Брюки и обувь девочки в точности копировали одежду Дженнифер.

«Лучик солнца», – подписала фото Дженнифер.

Поклонники выразили восхищение увиденным. Они отметили, что девочка невероятно похожа на мать. «Вы как две капли воды», «Шикарный стиль одежды», «Вам к лицу быть матерью», – написали фолловеры.