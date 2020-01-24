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    Владимир Остапчук опубликовал фото из суда

    • Розсилка
    Владимир Остапчук опубликовал фото из суда

    В октябре 2019 года сеть всколыхнула новость о разводе Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко

    Владимир и Елена все еще находятся в стадии бракоразводного процесса. Об этом сообщил сам Остапчук во время общения с подписчиками в Instagram.

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    instagram.com/vova_ostapchuk

    В четверг, 23 января, шоумен опубликовал серию кадров, сделанных в Подольском районном суде Киева. В заметке Владимир Остапчук признался, что после объявления новости о разрыве его страницу засыпали хейтеры.

    Поэтому телеведущий заявил, что не нуждается в советах. Да и помогать другим сделать свой выбор шоумен не намерен.

    В заметке Владимир Остапчук признался, что после объявления новости о разрыве его страницу засыпали хейтеры. Поэтому телеведущий заявил, что не нуждается в советах. Да и помогать другим сделать свой выбор шоумен не намерен.

    «Меня буквально засыпали вопросами и советами по похожей со мной ситуации. Расставаться или нет, а как же дети, может, потерпеть и т. д. Чужая семья – темный лес. Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения. Единственное, что нужно помнить всегда – жизнь дана лишь раз, в этом и ее прелесть. Больше такого не будет никогда. Поэтому живите здесь и сейчас. Отдельное «спасибо» за дельные советы по обустройству моей личной/семейной и сексуальной жизни – давайте я как-нибудь сам. П.С. Развод — это не «бросить детей», «забыть» или «быть эгоистом». Хороший папа может жить отдельно, а плохой всю жизнь рядом. Камон, повзрослейте», – заявил Владимир Остапчук.

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    instagram.com/vova_ostapchuk
    instagram.com/vova_ostapchuk

    Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в официальном браке 12 лет. У пары есть двое детей — шестилетняя дочь Эмилия и годовалый сын Эван-Александр. Познакомились супруги во время учебы в Уманском университете.

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