Владимир Остапчук опубликовал фото из суда



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В октябре 2019 года сеть всколыхнула новость о разводе Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко

Владимир и Елена все еще находятся в стадии бракоразводного процесса. Об этом сообщил сам Остапчук во время общения с подписчиками в Instagram.

instagram.com/vova_ostapchuk

В четверг, 23 января, шоумен опубликовал серию кадров, сделанных в Подольском районном суде Киева. В заметке Владимир Остапчук признался, что после объявления новости о разрыве его страницу засыпали хейтеры.

Поэтому телеведущий заявил, что не нуждается в советах. Да и помогать другим сделать свой выбор шоумен не намерен.

В заметке Владимир Остапчук признался, что после объявления новости о разрыве его страницу засыпали хейтеры. Поэтому телеведущий заявил, что не нуждается в советах. Да и помогать другим сделать свой выбор шоумен не намерен.

«Меня буквально засыпали вопросами и советами по похожей со мной ситуации. Расставаться или нет, а как же дети, может, потерпеть и т. д. Чужая семья – темный лес. Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения. Единственное, что нужно помнить всегда – жизнь дана лишь раз, в этом и ее прелесть. Больше такого не будет никогда. Поэтому живите здесь и сейчас. Отдельное «спасибо» за дельные советы по обустройству моей личной/семейной и сексуальной жизни – давайте я как-нибудь сам. П.С. Развод — это не «бросить детей», «забыть» или «быть эгоистом». Хороший папа может жить отдельно, а плохой всю жизнь рядом. Камон, повзрослейте», – заявил Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в официальном браке 12 лет. У пары есть двое детей — шестилетняя дочь Эмилия и годовалый сын Эван-Александр. Познакомились супруги во время учебы в Уманском университете.