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    Шоу-биз

    Звезда «Хоббита» Мартин Фриман признался, что бил своих детей

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    <p>&laquo;Не горжусь этим&raquo;, - признается Мартин Фриман</p> <div></div> - Звезда «Хоббита» Мартин Фриман признался, что бил своих детей

    «Не горжусь этим», - признается Мартин Фриман

    instagram.com/martin.freeman.page/

    Актер продолжает бороться со своим гневом и признает, что стал меньше кричать на детей

    48-летний британский актер Мартин Фриман признался в беседе с журналистом The Sunday Times в ошибках, которые допустил как отец.

    У актера и его бывшей подруги Аманды Аббингтон двое детей: 14-летний сын Джо и 11-летняя дочь Грейс. Мартин признался, что, когда они были младше, нарушал одно из самых важных родительских правил: не наказывать детей физически и не оскорблять их словесно.

    «Одно из правил гласит: не бить своих детей и не называть их маленькими выродками. Но, знаете, я делал и то, и другое. Знаю, что не должен был так поступать. И не горжусь этим. Я отшлепал их дважды, а маленькими выродками называл больше двух раз. Хотел, чтобы они поняли. К тому же был слишком нетерпелив и находился на пределе своих сил… Я всегда открыто говорил о своих отцовских недостатках. Не уверен, что кричу больше, чем другие люди, но уж точно чаще в этом признаюсь», – сказал он в интервью.

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