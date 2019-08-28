Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения



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Винни Харлоу instagram.com/winnieharlow/

Награды получили супермодель Наоми Кэмпбелл, а также певицы Сиара и Джанет Джексон

25-летняя модель с витилиго Винни Харлоу стала ведущей церемонии награждения Black Girls Rock. , Для торжественного выхода звезда выбрала оригинальное алое платье из резной кожи, доходящий до середины бедра, прекрасно подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги Винни.

Black Girls Rock – ежегодная премия, награждающая чернокожих женщин за вклад в разные области, основанная бывшим диджеем и моделью Беверли Бонд. Премия чествует и продвигает чернокожих женщин в различных областях, включая музыку, развлечения, медицину, предпринимательство и другие сферы.

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