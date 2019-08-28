  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения

    • Розсилка
    <p>Винни Харлоу</p> <p>instagram.com/winnieharlow/</p> - Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения

    Винни Харлоу

    instagram.com/winnieharlow/

    Награды получили супермодель Наоми Кэмпбелл, а также певицы Сиара и Джанет Джексон

    25-летняя модель с витилиго Винни Харлоу стала ведущей церемонии награждения Black Girls Rock. , Для торжественного выхода звезда выбрала оригинальное алое платье из резной кожи, доходящий до середины бедра, прекрасно подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги Винни.

    1 з 59
    на весь екран згорнути
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    Восхитительная Винни Харлоу в откровенном алом платье провела церемонию награждения
    instagram.com/winnieharlow/

    Black Girls Rock – ежегодная премия, награждающая чернокожих женщин за вклад в разные области, основанная бывшим диджеем и моделью Беверли Бонд. Премия чествует и продвигает чернокожих женщин в различных областях, включая музыку, развлечения, медицину, предпринимательство и другие сферы.

     Читайте также: Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    Читайте также: Как выглядели звезды на красной дорожке премии MTV Video Music Awards
    модель премия
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ