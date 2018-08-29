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    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе

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    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе

    Участником предстояло бороться в скользкой мутной жиже ради благого дела

    Чемпионат мира по борьбе в соусе (подливе) прошел в Ланкашире, Великобритания. World GRAVY Wrestling Championship проходит в 11-й раз и входит в топ-10 самых странных «видов спорта» и игр.

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    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе
    Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе

    Участником предстояло бороться в скользкой мутной жиже ради благого дела. Соревнование благотворительное, все вырученные средства предназначены для Восточного Ланкаширского хосписа и других номинированных благотворительных организаций.

    Великобритания чемпионат
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