Все ради благого дела. В Англии прошел чемпионат мира по борьбе в подливе



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Участником предстояло бороться в скользкой мутной жиже ради благого дела

Чемпионат мира по борьбе в соусе (подливе) прошел в Ланкашире, Великобритания. World GRAVY Wrestling Championship проходит в 11-й раз и входит в топ-10 самых странных «видов спорта» и игр.

Участником предстояло бороться в скользкой мутной жиже ради благого дела. Соревнование благотворительное, все вырученные средства предназначены для Восточного Ланкаширского хосписа и других номинированных благотворительных организаций.