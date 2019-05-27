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    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается

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    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается

    Вещи с активированным древесным углем

    Японский бренд Senscommon в коллаборации с компанией Uchino Japan презентовали коллекцию одежды, в составе которой используется активированный древесный уголь. Его получают из японского дуба убаме. Этим углем, измельченным в пыль, обрабатывают текстильные волокна перед созданием пряжи.

    В результате, полученная ткань лучше нейтрализует запахи, влагу, химическое воздействие и убивает бактерии. Также ткань способна регулировать температуру тела. 

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    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
    Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается

    Коллекция выполнена в сером цвете, который получается естественным образом за счет содержания угля в составе волокон. В линейку On Journey вошли футболка, рубашка, шорты, брюки, халат и кардиган.

    Джерело: Buro 24/7

    мода и красота одежда
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