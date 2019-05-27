Японский бренд создал одежду из угля, которая самоочищается
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Вещи с активированным древесным углем
Японский бренд Senscommon в коллаборации с компанией Uchino Japan презентовали коллекцию одежды, в составе которой используется активированный древесный уголь. Его получают из японского дуба убаме. Этим углем, измельченным в пыль, обрабатывают текстильные волокна перед созданием пряжи.
В результате, полученная ткань лучше нейтрализует запахи, влагу, химическое воздействие и убивает бактерии. Также ткань способна регулировать температуру тела.
Коллекция выполнена в сером цвете, который получается естественным образом за счет содержания угля в составе волокон. В линейку On Journey вошли футболка, рубашка, шорты, брюки, халат и кардиган.
Джерело: Buro 24/7