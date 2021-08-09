Закрытие Олимпиады в Токио. Подборка ярких фото

В Японии завершились Игры-2020, которые передали эстафету Парижу-2024

Олимпиада в Токио стала историей. Сборная Украины заняла 44 общекомандное место в медальном зачете, но 19 завоеванных медалей дают надежду, что на следующих Играх, которые 2024 примет Париж, золотых медалей будет больше. Во всяком случае переплавить серебро-бронзы пообещали Михаил Романчук, Дарья Билодид, Елена Старикова, Александр Хижняк, Людмила Лузан, Парвиз Насибов и остальные. Даже не собирается завершать карьеру Жан Беленюк. Что же, посмотрим.

Церемония закрытия Олимпиады в Токио

Все медали Украины на Олимпиаде-2020

«Золото»

Жан Беленюк (борьба)

«Серебро»

Михаил Романчук (плавание),

Парвиз Насибов (борьба),

Анжелика Терлюга (каратэ),

Людмила Лузан, Анастасия Четверикова (гребля),

Александр Хижняк (бокс),

Елена Старикова (велоспорт-трек)

«Бронза»

Дарья Билодид (дзюдо),

Игорь Рейзлин (фехтование),

Елена Костевич / Олег Омельчук (стрельба),

Михаил Романчук (плавание)

Элина Свитолина (теннис),

Алла Черкасова (борьба),

Марта Федина, Анастасия Савчук (артистическое плавание),

Ирина Коляденко (борьба),

Людмила Лузан (гребля),

Станислав Горуна (каратэ),

Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Владислава и Марина Алексеевы, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Екатерина Резник (синхронное плавание),

Ярослава Магучих (легкая атлетика).