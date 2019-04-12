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    Фото

    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве

    • Розсилка
    <p>Maruv</p> <p>Фото:&nbsp;instagram / maruvofficia</p> - «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве

    Maruv

    Фото: instagram / maruvofficia

    Певица показала фото с концерта в стране-агрессоре

    6 апреля украинская певица Maruv выступила в Москве с сольным концертом. Фотоотчет с мероприятия артистка выложила у себя в Instagram.

    Примечательно, что это был первый в карьере певицы сольный концерт, и состоялся он в стране-агрессоре.

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    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    «Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве
    Фото: instagram / maruvofficia

    На прошлой неделе Maruv представила горячий клип на песню, с которой выиграла Нацотбор на Евровидение-2019. Представленная видеоработа певицы мало чем отличается от ее предыдущих клипов: много оголенных ягодиц, однополые ласки и намек на бдсм.

    Как известно, представительница российского лейбла Maruv отказалась представлять Украину на песенном конкурсе, который в этом году состоится в Израиле.

     Читайте также: Maruv спела на юбилее российского продюсера.


    певица Maruv новости
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