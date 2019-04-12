«Заробитчанка» Maruv похвасталась снимками с концерта в Москве



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Maruv Фото: instagram / maruvofficia

Певица показала фото с концерта в стране-агрессоре

6 апреля украинская певица Maruv выступила в Москве с сольным концертом. Фотоотчет с мероприятия артистка выложила у себя в Instagram.

Примечательно, что это был первый в карьере певицы сольный концерт, и состоялся он в стране-агрессоре.

На прошлой неделе Maruv представила горячий клип на песню, с которой выиграла Нацотбор на Евровидение-2019. Представленная видеоработа певицы мало чем отличается от ее предыдущих клипов: много оголенных ягодиц, однополые ласки и намек на бдсм.

Как известно, представительница российского лейбла Maruv отказалась представлять Украину на песенном конкурсе, который в этом году состоится в Израиле.

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