Кэтрин Зета-Джонс эмоционально простилась со свекром: «Буду любить тебя вечно»



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Культового актера оплакивает его звездное семейство

50-летняя кинодива Кэтрин Зета-Джонс отдала дань уважения покойному отцу своего мужа Майкла Дугласа. У Кэтрин Зеты-Джонс всегда были очень теплые и доверительные отношения со свекром. «Мой дорогой Кирк, я буду любить тебя до конца своей жизни. Я уже скучаю по тебе. Спи сладко…» - поделилась звезда сериала «Королева Америка».

Кэтрин всегда демонстрировала свою любовь и уважение к культовому актеру «золотой эры» Голливуда. Она часто делилась совместными фотографиями с Кирком, устраивала для него семейные праздники.

В августе Кирк гордо сидел во главе стола, когда он обедал с четырьмя поколениями своей семьи. Актер был в окружении самых близких людей - 100-летней супруги Энн, сыновей Майкла, Джоэла и Питера, невесток и внуков. Самой маленькой оказалась его годовалая правнучка Луа, сообщает Daily Mail.