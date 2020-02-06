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    Шоу-биз

    «Сыграем в игру?»: вышел трейлер перезапуска «Пилы» (видео)

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    <p>Первый фильм франшизы вышел в 2004 году</p> <div></div> - «Сыграем в игру?»: вышел трейлер перезапуска «Пилы» (видео)

    Первый фильм франшизы вышел в 2004 году

    Полицейские снова окажутся втянутыми в зловещую игру жестокого и изобретательного преступника

    Lionsgate опубликовал трейлер перезапуска франшизы «Пила», в котором сыграют Крис Рок и Сэмюэл Л. Джексон.  Крис Рок, вдохновленный оригинальным сюжетом серии, придумал историю, на основе которой Даррен Линн Боусман снял новую картину. «Я остаюсь фанатом «Пилы» с выхода самого первого фильма в 2004 году», — признался Рок

    По словам главы Lionsgate Джо Дрейка, «Пила» — самая кассовая в мире хоррор-франшиза, а Рок вдохнет в нее новую жизнь. Сюжет «Спирали», как заверяет Дрейк, будет не менее напряженным и закрученным, чем у предыдущих фильмов.

    По данным портала Bloody Disgusting, Рок исполнит роль детектива полиции, расследующего серию жестоких убийств, а Джексон сыграет его отца. Режиссером картины выступил Даррен Линн Боусман, который снял вторую, третью и четвертую части серии «Пилы».

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