«Сыграем в игру?»: вышел трейлер перезапуска «Пилы» (видео)



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Первый фильм франшизы вышел в 2004 году

Полицейские снова окажутся втянутыми в зловещую игру жестокого и изобретательного преступника

Lionsgate опубликовал трейлер перезапуска франшизы «Пила», в котором сыграют Крис Рок и Сэмюэл Л. Джексон. Крис Рок, вдохновленный оригинальным сюжетом серии, придумал историю, на основе которой Даррен Линн Боусман снял новую картину. «Я остаюсь фанатом «Пилы» с выхода самого первого фильма в 2004 году», — признался Рок

По словам главы Lionsgate Джо Дрейка, «Пила» — самая кассовая в мире хоррор-франшиза, а Рок вдохнет в нее новую жизнь. Сюжет «Спирали», как заверяет Дрейк, будет не менее напряженным и закрученным, чем у предыдущих фильмов.

По данным портала Bloody Disgusting, Рок исполнит роль детектива полиции, расследующего серию жестоких убийств, а Джексон сыграет его отца. Режиссером картины выступил Даррен Линн Боусман, который снял вторую, третью и четвертую части серии «Пилы».