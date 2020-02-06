Жена Райана «Дэдпула» Рейнольдса рассказала, что использует детей в качестве гантелей для тренировок



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В октябре 2019 года у Райана и Блейк родилась третья дочь.

В новом ролике для канала Vanity Fair Блейк рассказала, как совмещала материнство и съемки

В прошлом месяце состоялась премьера фильма «Ритм-секция» с Блейк Лавли в главной роли. Актриса снималась в нем еще до третьей беременности и воспитывала тогда двух маленьких дочерей - Джеймс и Инес. Во время съемок Лавли придерживалась строгого графика: она вставала очень рано, уделяла время детям, затем тренировалась и отправлялась на работу.

«Я вставала в пять утра и первым делом занималась детьми. Мы вместе завтракали, а потом девочки помогали мне тренироваться - они были моими гантелями. Я носила их на руках вместо жилета с утяжелителями», – рассказала актриса.

Место съемок находилось в часе езды от дома Блейк и Райана Рейнольдса. К девяти вечера Лавли возвращалась домой и снова занималась детьми.

«Их очень тяжело уложить спать, правда. Я приезжала со съемок и залезала к ним в манеж, пела им песни, пока они не засыпали. Сама я засыпала там же. Потом обычно приходил Райан и помогал мне перебраться в кровать», – поделилась Блейк.