  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Жена Райана «Дэдпула» Рейнольдса рассказала, что использует детей в качестве гантелей для тренировок

    • Розсилка
    <p>В октябре 2019 года у Райана и Блейк родилась третья дочь.</p> <div></div> - Жена Райана «Дэдпула» Рейнольдса рассказала, что использует детей в качестве гантелей для тренировок

    В октябре 2019 года у Райана и Блейк родилась третья дочь.

    В новом ролике для канала Vanity Fair Блейк рассказала, как совмещала материнство и съемки

    В прошлом месяце состоялась премьера фильма «Ритм-секция» с Блейк Лавли в главной роли. Актриса снималась в нем еще до третьей беременности и воспитывала тогда двух маленьких дочерей - Джеймс и Инес. Во время съемок Лавли придерживалась строгого графика: она вставала очень рано, уделяла время детям, затем тренировалась и отправлялась на работу. 

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Жена Райана «Дэдпула» Рейнольдса рассказала, что использует детей в качестве гантелей для тренировок
    Жена Райана «Дэдпула» Рейнольдса рассказала, что использует детей в качестве гантелей для тренировок
    Жена Райана «Дэдпула» Рейнольдса рассказала, что использует детей в качестве гантелей для тренировок
    Жена Райана «Дэдпула» Рейнольдса рассказала, что использует детей в качестве гантелей для тренировок
    Жена Райана «Дэдпула» Рейнольдса рассказала, что использует детей в качестве гантелей для тренировок
    Жена Райана «Дэдпула» Рейнольдса рассказала, что использует детей в качестве гантелей для тренировок
    На днях Лайвли впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка

    «Я вставала в пять утра и первым делом занималась детьми. Мы вместе завтракали, а потом девочки помогали мне тренироваться - они были моими гантелями. Я носила их на руках вместо жилета с утяжелителями», – рассказала актриса.

    Место съемок находилось в часе езды от дома Блейк и Райана Рейнольдса. К девяти вечера Лавли возвращалась домой и снова занималась детьми.

    «Их очень тяжело уложить спать, правда. Я приезжала со съемок и залезала к ним в манеж, пела им песни, пока они не засыпали. Сама я засыпала там же. Потом обычно приходил Райан и помогал мне перебраться в кровать», – поделилась Блейк.

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци  

                                                                                                                                                             

     

    знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес время
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ