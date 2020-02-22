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    Фото

    Жена Олега Винника заинтриговала поклонников новыми фото

    • Розсилка
    Жена Олега Винника заинтриговала поклонников новыми фото
    instagram.com/taunetaisia

    Таюне опубликовала фото в белом платье на фоне свадебных декораций

    Жена Олега Винника, которая является его неизменной бэк-вокалисткой Таюне, опубликовала в Instagram серию фотографий в белой летнем платье. В руках она держит большую розу. Такие цветы часто используются для декора на свадьбах.

    Таисия Святко демонстрирует подтянутые спортивные руки и хорошую осанку. Ее волосы нежно рассыпаются локонами, образ дополняет нюдовий макияж.

    Писписникы могли бы легко представить похожий образ исполнительницы на свадьбе. Но ее кеды и снимок платья в полный рост убеждают нас, что Таюне в повседневном образе просто сфотографировалась с милым декором.

    «Красавица, просто красавица», «Таечка, выглядишь прекрасно», «Похожая и на цветок, и на весну», «Красивые фотографии», - пишут в комментариях поклонники.

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    Жена Олега Винника заинтриговала поклонников новыми фото
    Жена Олега Винника заинтриговала поклонников новыми фото
    Жена Олега Винника заинтриговала поклонников новыми фото

    Напомним, о том, что в Винника есть жена стало известно в начале 2018 года.

    Журналисты одного из украинских телеканалов провели расследование, в ходе которого выяснили: певец женат.

    Выяснилось, что певец давно и счастливо женат на однокурснице по Каневскому училищу Таисии Сватко. Сейчас она поет на бэк-вокале у Винника под сценическим псевдонимом Таюне. У супругов подрастает сын, родившийся еще во время их проживания в немецком Штутгарте.

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