Кэти Перри надышалась газом и потеряла сознание на съемках американского шоу



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Инцидент произошел во время съемок передачи «Американский идол»

Популярная американская певица Кэти Перри упала в обморок, надышавшись газом. Все произошло во время съемок популярного шоу «Американский идол». Внезапно члены съемочной группы и звезды почувствовали в помещении странный запах, они тут же вызвали сотрудников пожарной службы, а сами покинули помещение.

Вот только все не прошло бесследно, уже на свежем воздухе Кэти Перри пожаловалась на сильную головную боль и буквально упала к ногам пожарного, сообщает CNN.

В итоге певица пришла в себя, но на место уже прибыли сотрудники скорой помощи. Сама Кэти инцидент не комментирует, но поклонники певицы надеются, что подобное не повторится в будущем.