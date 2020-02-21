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    Оля Цибульская рассказала об интиме в лифте

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    Оля Цибульская рассказала об интиме в лифте

    Украинская певица рассказала много веселых историй

    Украинская певица Оля Цибульская стала гостьей шоу «Ночь в баре», где рассказала много веселых историй. Компанию ей составили Заслуженный артист Украины Виталий Козловский и фронтмен группы Kadnay - Дима Каднай.

    Как оказалось, селебрити имеет немало веселых и пикантных историй, об одной из таких она рассказала в шоу. Много лет назад у Оли Цыбульской была интимная мечта, которая стала реальностью во время ее первой поездки в Америку.

    «Мы тогда жили в красивой многоэтажке на Манхэттене. И тогда мой еще бойфренд, а теперь мой husband, бегал в Централ Парк и взял меня с собой на пробежку. И я рассказала ему о своей эротическую фантазию и она сбылась».

    Исполнительница добавила, что они долго ездили между этажами в лифте и все-таки потом решились на интим. Оля не скрывает, что было страшно, но очень этого хотелось.

    знаменитости артист Виталий Козловский певица
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