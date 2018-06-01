Звезда «Дэдпула» снялась в пикантном фотосете для итальянского глянца

Брианна Хильдебранд украсила страницы нового номера итальянской версии журнала Vanity Fair

Пока создатели «Дэдпула 2» наслаждаются результатами своей работы и принимают поздравления от коллег и кинокритиков (кассовые сборы супергеройского блокбастера «взяли» планку в полмиллиарда долларов), Брианна Хильдебранд, знакомая зрителям по роли Сверхзвуковой Боеголовки в фильме, красуется на страницах нового номера итальянской версии Vanity Fair.

Стильные снимки актрисы не оставили равнодушными мужчин. Еще бы, актриса появилась на страницах глянца в сексуальных образах, благодаря которым, можно рассмотреть привлекательные формы и изгибы тела актрисы.

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