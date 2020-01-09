Звезда Людей Икс снялась полностью обнаженной



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пикантным фото звезда поделилась на своей странице в Instagram

Зои Кравиц полностью обнажилась для журнала Elle. На кадре, который попал на обложку, актриса сидит на полу без одежды, скрестив руки и ноги так, чтобы прикрыть все интимные зоны.

Образ актрисы дополнило объемное колье и ободок на голове из ракушек и зеленый маникюр и педикюр.

Кроме того, Кравиц снялась в черном платье с экстремально глубоким декольте, а также в темном бюстгальтере и с декоративными объемными рукавами.

Актриса известна по ролях в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают», «Это очень забавная история», а также сериалах «Большая маленькая ложь», «Блудливая Калифорния».