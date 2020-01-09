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    Фото

    Звезда Людей Икс снялась полностью обнаженной

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    Звезда Людей Икс снялась полностью обнаженной

    Пикантным фото звезда поделилась на своей странице в Instagram

    Зои Кравиц полностью обнажилась для журнала Elle. На кадре, который попал на обложку, актриса сидит на полу без одежды, скрестив руки и ноги так, чтобы прикрыть все интимные зоны.

    Образ актрисы дополнило объемное колье и ободок на голове из ракушек и зеленый маникюр и педикюр.

    Кроме того, Кравиц снялась в черном платье с экстремально глубоким декольте, а также в темном бюстгальтере и с декоративными объемными рукавами.

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    Звезда Людей Икс снялась полностью обнаженной
    Звезда Людей Икс снялась полностью обнаженной
    Звезда Людей Икс снялась полностью обнаженной
    Звезда Людей Икс снялась полностью обнаженной
    Звезда Людей Икс снялась полностью обнаженной

    Актриса известна по ролях в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают», «Это очень забавная история», а также сериалах «Большая маленькая ложь», «Блудливая Калифорния».

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