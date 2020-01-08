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    Шоу-биз

    45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой

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    <p>Хлоя Севиньи ждет первенца</p> <div></div> - 45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой

    Хлоя Севиньи ждет первенца

    Недавно актриса намекнула на скорое пополнение

    Актриса Хлоя Севиньи ждет первенца, об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, сейчас 45-летняя звезда находится на пятом месяце беременности и прекрасно проводит время вместе со своим бойфрендом - директором Karma Art Gallery в Нью-Йорке Синисой Мацковичем.

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    45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой
    45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой
    45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой
    45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой
    45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой
    45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой
    45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой
    45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой
    45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой
    45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой

    Они начали встречаться в августе, а в конце года Хлоя поблагодарила поклонников и коллег за «плодотворный год», намекнув на скорое пополнение.

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