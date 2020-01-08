45-летняя звезда «Американской истории ужасов» Хлоя Севиньи впервые станет мамой



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Хлоя Севиньи ждет первенца

Недавно актриса намекнула на скорое пополнение

Актриса Хлоя Севиньи ждет первенца, об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, сейчас 45-летняя звезда находится на пятом месяце беременности и прекрасно проводит время вместе со своим бойфрендом - директором Karma Art Gallery в Нью-Йорке Синисой Мацковичем.

Они начали встречаться в августе, а в конце года Хлоя поблагодарила поклонников и коллег за «плодотворный год», намекнув на скорое пополнение.