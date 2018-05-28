С высоты птичьего полета: Лучшие кадры снятые с помощью квадрокоптеров

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Увлечение аэросъемкой при помощи дронов превратилось в отдельное направление в фотографии

Фотографы создали даже социальная сеть Dronestagram, на страницах которой делятся «кадрами с небес».

Съемка при помощи дронов позволяет сделать яркие масштабные кадры, удивление и чувство восторга заставляют выйти за пределы реальности тесного мирка на земле.

Цели проекта – показать красоты планеты и отразить мировые масштабные проекты, разработки, исследования.

Новое течение носит научно — познавательный характер, например арктическая экспедиция Нонавут в Гренландии 2017 года, изучение миграции горбатых китов в океане, наблюдение за жизнью обитателей полярных широт. Отражение социальных проблем, например кризис питьевой воды на острове Майотта в Индийском океане. Смелость и талант необходимы профессиональным фотографам для создания шедевров. Ведь нужно подняться на высоту, подметить и выждать момент, отразить смысловую нагрузку.

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Джерело: Super Cool Pics