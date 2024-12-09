Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Ми абсолютно різні». Alyona Alyona зізналася, чи дружить з Jerry Heil після Євробачення

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Alyona Alyona та Jerry Heil виконали пісню Teresa&Maria у фіналі Євробачення-2024
фото: EBU

«Будь-яка спільна праця, вона дуже зближує людей», – Alyona Alyona про своє спілкування з Jerry Heil

Українська реперка Alyona Alyona розповіла, що між нею та співачкою Jerry Heil дружби немає. Про це вона зізналася у проєкті «Ближче до зірок».

Alyona Alyona зауважила, що завдяки спільному виступові на Євробаченні-2024 вона зблизилася з Jerry Heil. Однак, за її словами, дружби між артистками немає.

«Ми абсолютно різні і сказати, щоб ми могли бути друзями, які днями висять на телефоні – ні. Але будь-яка спільна праця, вона дуже зближує людей. Я знаю про неї те, що не знає ніхто. Це не та дружба, напевно, в типовому розумінні поняття дружба», – розповіла артистка.

Також реперка зауважила, наразі не планує їхати із сольним виступом на Євробачення-2025.

Нагадаємо, на пісенному конкурсі Євробачення-2024 перемогли представники Швейцарії  Nemo з треком The Code, «срібло» отримала Хорватія – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dimі, і почесне третє місце посіла Україна – Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria.

Читайте також:

Теги: alyona alyona Євробачення Jerry Heil співачка шоу-біз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білик додала до фотографії коротке питання: «Як підпишемо?»
Ірина Білик виклала у соцмережі дитяче фото та заінтригувала читачів
4 грудня, 20:50
Бейонсе – найтитулованіша виконавиця. Вона отримала рекордні 32 премії «Греммі», а ще 27 премій Billboard Music Awards.
Журнал Billboard назвав найвидатнішу поп-зірку ХХІ століття
4 грудня, 18:31
Анджеліна Джолі зіграла у фільмі легендарну оперну співачку Марію Каллас
Анджеліна Джолі у ролі легендарної оперної діви: цікаві факти про фільм «Марія»
2 грудня, 14:44
Останні роки Катерина Абдулліна жила в Італії під прізвищем Руссо
Померла екссолістка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
21 листопада, 12:53
«Молодість — це стан душі», – Михайло Поплавський
Поплавський розкрив секрет, як йому вдається мати гарний вигляд у 75
20 листопада, 20:07
Натяк на смерть Кузьми чи кепкування із Світлани Лободи? Мережа сперечається через фразу Тіни Кароль
«Молоковоз наїде». У мережі спалахнула дискусія щодо неоднозначної фрази Тіни Кароль
19 листопада, 17:35
Артем Котенко виступав із піснею Hear me now
Стало відомо, яке місце посіла Україна на Дитячому Євробаченні
16 листопада, 21:35
Лілія Сандулеса та її мама
Лілія Сандулеса привітала маму з ювілеєм
16 листопада, 13:09
Ріанна може закінчити музичну кар'єру
Ріанна натякає на завершення музичної кар'єри
10 листопада, 17:41

Шоу-біз

«Ми абсолютно різні». Alyona Alyona зізналася, чи дружить з Jerry Heil після Євробачення
«Ми абсолютно різні». Alyona Alyona зізналася, чи дружить з Jerry Heil після Євробачення
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
У Львові на концерті Наталі Бучинської знепритомнів гітарист (відео)
У Львові на концерті Наталі Бучинської знепритомнів гітарист (відео)
Журнал Billboard назвав найвидатнішу поп-зірку ХХІ століття
Журнал Billboard назвав найвидатнішу поп-зірку ХХІ століття
Олег Винник звернувся до своїх прихильників (відео)
Олег Винник звернувся до своїх прихильників (відео)
Анджеліна Джолі у ролі легендарної оперної діви: цікаві факти про фільм «Марія»
Анджеліна Джолі у ролі легендарної оперної діви: цікаві факти про фільм «Марія»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
27K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
27K
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
20K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії
12K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua