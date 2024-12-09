«Ми абсолютно різні». Alyona Alyona зізналася, чи дружить з Jerry Heil після Євробачення

«Будь-яка спільна праця, вона дуже зближує людей», – Alyona Alyona про своє спілкування з Jerry Heil

Українська реперка Alyona Alyona розповіла, що між нею та співачкою Jerry Heil дружби немає. Про це вона зізналася у проєкті «Ближче до зірок».

Alyona Alyona зауважила, що завдяки спільному виступові на Євробаченні-2024 вона зблизилася з Jerry Heil. Однак, за її словами, дружби між артистками немає.

«Ми абсолютно різні і сказати, щоб ми могли бути друзями, які днями висять на телефоні – ні. Але будь-яка спільна праця, вона дуже зближує людей. Я знаю про неї те, що не знає ніхто. Це не та дружба, напевно, в типовому розумінні поняття дружба», – розповіла артистка.

Також реперка зауважила, наразі не планує їхати із сольним виступом на Євробачення-2025.

Нагадаємо, на пісенному конкурсі Євробачення-2024 перемогли представники Швейцарії Nemo з треком The Code, «срібло» отримала Хорватія – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dimі, і почесне третє місце посіла Україна – Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria.