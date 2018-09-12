Американцы изобрели кофе со вкусом чая



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уже ожидаем, когда компания изобретет чай со вкусом кофе

«Зеленый кофе», приготовленный из зеленых зерен без предварительного обжаривания, продает американска компания Sunup. Об этом пишет Cool Hunting.

«У 2011 году мы пили много традиционного кофе. При этом заметили, что самый вкусный кофе тот, который обжаривали как можно слабее. Мы и подумали: зачем вообще обжаривать кофе?», – рассказали в Sunup.

На вкус напиток больше напоминает холодный чай, чем кофе. Для приготовления напитка компания настаивает зеленые зерна по примеру того, как обрабатывают зеленый чай. Таким образом продукт получается на 100% органическим и богатым антиоксидантами, но при этом имеет незначительный уровень кислотности и содержанию кофеина, отмечают в компании

В Sunup есть два вида напитков: латте с овсяным молоком (в версии с тростниковым сахаром и без сахара), а также «черный кофе»(без сахара, с тростниковым сахаром и стевией).