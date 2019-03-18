Американские медики рассказали, как распознать подагру



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Эксперты из клиники Мэйо назвали первые признаки заболевания, которое поражает суставы

Американские специалисты из клиники Мэйо (штат Миннесота) рассказали, по каким признакам можно распознать начало подагры - болезни, которая поражает суставы из-за того, что в них откладываются соли мочевой кислоты.

Тревожным признаком начала болезни могут быть сильные болевые ощущения. Как правило, первое, что страдает от болезни - это сустав большого пальца на ноге. Кроме этого, подагра может быть на коленях, локтях, запястьях и пальцах рук, как это было у певицы Юлии Началовой.

Подагру часто называют «болезнью королей». Стоит отметить, что этот ярлык придумали не сами монархи. Более того, этим заболеванием страдали вовсе не все царствующие особы, а прежде всего короли-обжоры, у которых была возможность объедаться деликатесами в отличии от бедного люда.

Таким образом, основной причиной возникновения подагры является неправильный рацион питания. К этому заболеванию может привести большое количество съедаемого мяса и морепродуктов. Подагру также могут провоцировать спиртное и напитки, в которых содержится много фруктозы.

В зоне риска также оказываются люди с избыточным весом, так как в этом случае почки не справляются с выводом мочевой кислоты и она аккумулируется в организме.

Как отмечают эксперты, у мужчин подагра, как правило, может развиться в возрастном диапазоне от 30 до 50 лет.