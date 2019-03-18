  1. Головна
  2. Скотч
  3. Здоровье

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоровье

    Американские медики рассказали, как распознать подагру

    • Розсилка
    Фото: unsplash / vilimanovicnevena - Американские медики рассказали, как распознать подагру
    Фото: unsplash / vilimanovicnevena

    Эксперты из клиники Мэйо назвали первые признаки заболевания, которое поражает суставы

    Американские специалисты из клиники Мэйо (штат Миннесота) рассказали, по каким признакам можно распознать начало подагры - болезни, которая поражает суставы из-за того, что в них откладываются соли мочевой кислоты.

    Тревожным признаком начала болезни могут быть сильные болевые ощущения. Как правило, первое, что страдает от болезни - это сустав большого пальца на ноге. Кроме этого, подагра может быть на коленях, локтях, запястьях и пальцах рук, как это было у певицы Юлии Началовой.

    Подагру часто называют «болезнью королей». Стоит отметить, что этот ярлык придумали не сами монархи. Более того, этим заболеванием страдали вовсе не все царствующие особы, а прежде всего короли-обжоры, у которых была возможность объедаться деликатесами в отличии от бедного люда.

    Таким образом, основной причиной возникновения подагры является неправильный рацион питания. К этому заболеванию может привести большое количество съедаемого мяса и морепродуктов. Подагру также могут провоцировать спиртное и напитки, в которых содержится много фруктозы.

    В зоне риска также оказываются люди с избыточным весом, так как в этом случае почки не справляются с выводом мочевой кислоты и она аккумулируется в организме.

    Как отмечают эксперты, у мужчин подагра, как правило, может развиться в возрастном диапазоне от 30 до 50 лет.

    здоровье
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ