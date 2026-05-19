Британська зірка Адель розкрила секрет схуднення на 45 кг

Юлія Відміцька
glavcom.ua
glavcom.ua
Адель поділилася історією свого схуднення
фото: Іnstagram.com/adele
Зірка почала слідкувати за своїм здоров’ям через проблеми з голосовими зв'язками

Відома британська співачка та авторка пісень Адель схудла на 45 кілограмів за два роки. Зірка поділилася секретом свого схуднення та назвала звички, від яких їй довелося відмовитися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на British Vogue.

Під час схуднення Адель дотримувалися жорстких обмежень. Їй довелося змінити харчування та піклуватися про свій голос, оскільки під час одного з її турів в неї стався крововилив у голосові зв’язки.

Тому зірка була змушена відмовитися від сигарет, алкоголю, кофеїну та гострих страв. Адель любила вдень пити по 10 чашок солодкого чаю, тож від цього їй також довелося відмовитися.

Крім цього, співачка додатково вирішила дотримуватися сіртфуд-дієти, яка передбачає харчування рослинними продуктами. Така їжа активує певні процеси в організмі, що покращують обмін речовин та допомагають контролювати апетит. Дотримуючись цієї дієти, Адель вживала такі продукти та напої, як зелений чай та натуральне какао-порошок, листову капусту кале та гречку, куркуму тощо.

Водночас Адель не є прихильницею спорту, що вона не приховує. «Я переважно просто нию. Я не біжу до бісового спортзалу підстрибуючи, я не отримую від цього задоволення», – зізналася співачка.

Тож схуднення британської зірки – це наслідок дисципліни у харчуванні. Однак вона все ж таки займалася фізичною активністю, зокрема, пілатесом. Та під час занять в Адель від перенапруження лопалися судини на обличчі, тому вона займалася обережно.

Нагадаємо, український співак Нікіта Кісельов розкрив секрет свого схуднення на 40 кілограмів. Нікіта Кісельов серйозно взявся за своє тіло півтора року тому. Виконавець пригадує, що після Нового року поглянув у дзеркало і йому не сподобалось відображення. Тож, він вирішив щось змінювати. Рішучості Нікіті додав ще й невтішний вердикт медиків, які сказали, що його організм страждає через зайву вагу. Врешті, співак зайнявся харчуванням, фізичною формою, і це все дало результат у вигляді мінус 40 кілограмів за півтора року.

