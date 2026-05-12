100-річний британський ведучий-натураліст назвав секрети свого довголіття

Популярний документаліст з Британії дав поради, як дожити до 100 років

Девід Аттенборо один з найвідоміших у світі ведучих-натуралістів. Британський телеведучий 8 травня відсвяткував своє 100-річчя та назвав звички, які допомогли йому прожити стільки років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Today.

Девід Аттенборо протягом тривалого часу дотримується напіввегетаріанської дієти. У його раціоні майже немає м’яса, однак він все ж таки іноді його їсть. Довгожитель зізнався, що з роками зрозумів – м’ясо для нього є важкою їжею, тож він від нього відмовився. Натомість британець надає перевагу рибі та сиру. Свинину, або яловичину він може не їсти протягом багатьох місяців. Проте, якщо він хоче з'їсти м’яса, то не відмовляє собі.

Девід Аттенборо багато років веде передачі про природу і науку фото: скриншот ВВС

Крім харчування, одним із секретів довголіття Девіда Аттенборо – є ціль у житті. За його словами, без мети довголіття не має сенсу. Тому довгожитель радить мати ціль, або справу, яка змушуватиме вас прокидатися кожного ранку. Для ведучого-натураліста головною справою його життя є наука та фільми.

Довгожитель також радить завести собі домашніх улюбленців. Або ж просто любити їх, адже спостереження за тваринами та птахами, на думку документаліста, допомагає почуватися спокійніше та краще.

Девід Аттенборо відзначив своє 100-річчя фото з відкритих джерел

100-річний британець також радить щодня приділяти собі час та насолоджуватися природою на самоті. Тож варто знайти хоча б 10 хвилин для прогулянки на свіжому повітрі. Це допомагає розслабитися та покращити роботу мозку.

