Осадча обурила українок порадами, як зберегти молодість та натрапила на хейт

Катерина Осадча назвала поради, як зберегти молодість
фото: Іnstagram.com/kosadcha

Катерина Осадча вирішила прокоментувати заяву Злати Огнєвіч та натрапила на критику

Катерина Осадча дала поради, як залишатися молодою без зайвих витрат. Однак жіноча аудиторія ведучої не погодилися з нею та розкритикувала її в соцмережі Тhreads. Про це розповідає «Главком».

Катерина Осадача опублікувала допис, де відреагувала на недавню заяву співачки Злати Огнєвіч, яка заявила, що їй та Тіні Кароль вдається зберігати молодість у 40 років через те, що вони мають багато грошей.

Що Осадча радила українкам, аби зберегти молодість 

Катерина Осадча дала поради, як залишатися молодою без зайвих витрат
фото: Іnstagram.com/kosadcha

Однак із такою думкою не погодилася не лише Тіна Кароль, але й Катерина Осадча. Телеведуча назвала альтернативи дорогим процедурам та послугам, щоб зберегти молодість. «Щоб тривалий час залишатися молодою, потрібно: не курити, не пити алкоголь. Безкоштовно. Вчасно лягати спати – безкоштовно. Не смажити обличчя на сонці – безкоштовно. Стежити за здоров’ям також майже безкоштовно – звертайтеся до свого сімейного лікаря. Стежити за вагою – безкоштовно. Займатися спортом – безкоштовно, якщо це не в спортзалі. Вийти й побігти. Змивати макіяж перед сном», – порадила Осадча.

На це відео відреагувала Тіна Кароль, заявивши, що такі розмови важливо просувати в соціум. «Катя, рубрика потрібна! Будемо дискутувати інтелігентно», – написала співачка.

Реакція мережі на поради Катерини Осадчої

На відео ведучої відреагувала користувачка платформи Тhreads. Українка не погодилася з Осадчою та заявила, що поради зірки не працюють у реальному житті.

«Шановна пані Осадча, щоб залишатися молодою потрібен час на себе Скільки жінок у країні приповзають після роботи, а вдома ще діти, яких треба погодувати й уроки з ними зробити? Кажете, просто вийти й побігати їм треба? І не померти від втоми Скільки жінок можуть дозволити няню для дитини? Про домашню робітницю просто мовчу… Тож час. І щоб його мати на себе – потрібні гроші. Ну а там уже можеш і побігати й на масажах полежати. І в камеру повчити інших як безкоштовно бути красивою», – йдеться в повідомленні.

фото: скриншот Тhreads

Під цим дописом з’явилися коментарі з думками інших. Користувачі звинуватили ведучу в тому, що вона сама ж користується послугами косметолога та витрачає чимало часу на те, щоб гарно виглядати.

  • «І це сидить каже людина, з повним мейком, і при повному параді, витративши на ці збори 2 години. Як вони всі задовбали. Злату, лише більше стали поважати за правду, на фоні решти тупих висловлювань».
  • «Чи зможе пані Осадча підтвердити, що вона ніколи не користувалась послугами косметологів і стан її шкіри, а їй давно вже не 30 років. Це лише ті безкоштовні засоби догляду, про які вона каже?»
фото: скриншот Тhreads
  • «А лоб не рухається в неї теж безкоштовно?»
  • «Злата просто сказала правду, а решта, таке відчуття, виправдовуються».

Відповідь Катерини Осадчої на хейт

Згодом після публікації відео та зростання хвилі хейту у свій бік Катерина Осадча відповіла на критику. Зірка заявила, що давно не колить ботокс в обличчя, а її лоб рухається та має зморшки.

Це вона продемонстували на відео. Також Осадча розповіла про альтернативи дорогим кремам та пояснила, що існує різниця між «базовим мінімумом» та розкішним максимумом» у догляді за собою. До слова цього разу в кадрі телеведуча з’явилася без професійного макіяжу та гарного вбрання. Вона показалася в домашньому одязі з зібраним волоссям та без макіяжу.

фото: Іnstagram.com/kosadcha

«Базовий мінімум чи розкішний максимум? На що потрібні гроші, а на що вони не потрібні? Коментарів було безліч. «На крем треба гроші, на ботокс треба гроші, на косметолога треба гроші, на тренера треба гроші, на всіх та на все треба гроші. Але є базовий мінімум для підтримання молодості, правда ж? Косметолог – чи потрібен він? Так, потрібен. Але в моєму випадку він нерегулярний, на жаль. Була піврічна перерва в походах до косметолога. І, до речі, у мене немає ботоксу», – зазначила вона.

Крім цього, зірка роз’яснила, що спорт, їжа та інші секрети для підтримання краси теж не потребують великих витрат. «Спорт – що базовий мінімум? Це резинка, м’яч вдома, це пробіжки на вулиці. Ми можемо займатися вдома, з YouTube, було б бажання. Я лінива. Їсти – це базовий мінімум. А ось, що їсти – теж базовий мінімум. І це наш вибір. Про алкоголь зі мною всі погодились. П’єш алкоголь – виглядаєш погано, старієш», – додала Осадча.

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч висловилася про свою колегу Тіну Кароль, коментуючи її зовнішній вигляд. Фрагмент з інтерв’ю співачки із цими словами, почав поширюватися мережею, на що відреагувала Тіна Кароль та заявила, що вона може сама за себе відповісти.

Під час інтерв’ю Злату Огнєвіч запитали про те, у чому криється секрет її зовнішності в 40 років. Разом із цим згадали і про вроду Тіну Кароль, яка з віком також виглядає все краще. На це питання Злата Огнєвіч дала відповідь за себе та Тіну Кароль та заявила, що вони мають достатньо грошей, щоб за собою доглядати та мати гарний вигляд. Водночас Тіна Кароль не була згодна з таким висловлюванням у свій бік. 

