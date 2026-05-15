На Полтавщині жінка підхопила ботулізм через уколи краси
Медики виявили рідкісну форму ботулізму
На Полтавщині вперше зафіксували випадок ятрогенного (рідкісна форма ботулізму, – «Главком») ботулізму, який викликала не їжа, а косметологічні процедури. Фахівці розповіли, якими можуть бути симптоми та яких рекомендацій варто дотримуватися. Про це пише «Главком» із посиланням на Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
У жінки виявили ботулізм після того, як під час косметологічної процедури їй ввели препарат на основі ботулінічного токсину – ботулотоксин. Косметологічні послуги жінці надавали у приватному кабінеті. Наразі пацієнтка перебуває у лікарні. Лікарям вдалося вчасно ввести пацієнтці протиботулінічний антитоксин, її стан медики оцінюють як середньо важкий.
«Ботулотоксин – це зареєстрований лікарський засіб, але його використання вимагає професійності. Системне отруєння вважається серйозною побічною реакцією. Це вже другий випадок ботулізму в області у 2026 році (перший був через в’ялену рибу)», – пояснили у центрі.
Симптоми ботулізму
- Порушення зору («туман» перед очима, двоїння)
- Сильна сухість у роті
- Зміна голосу
- Важко ковтати
- М’язова слабкість та сильна втома
- Запаморочення
Рекомендації від лікарів
- Медики застерігають та радять бути відповідальними під час вибору косметологічних послуг.
- Варто обирати заклади з медичною ліцензією та перевіряйте сертифікацію препаратів.
- При виникненні перших симптомів хвороби треба звертатися до лікарів.
Нагадаємо, торік в Україні зросла кількість випадків підозри на ботулізм, з початку року до лікарень із підозрою на ботулізм звернулися 26 осіб, з них 15 – у квітні. У Центрі громадського здоров'я розповідали, що у всіх областях України наявні запаси протиботулінічної сироватки. Проте закликали бути обережними, вживаючи домашні паштети, ковбаси, в’ялену рибу.
