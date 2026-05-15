Як хобі впливають на тривалість життя? Учені назвали неочікуваний секрет довголіття

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
фото: depositphotos
Заняття мистецтвом уповільнюють процес старіння

Учені виявили незвичний секрет довголіття та з’ясували, що деякі заняття можуть позивно впливати та тривалість життя людини. Науковці провели дослідження того, як культурне життя пов’язано з хімічними змінами в генах людей. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

У ході дослідження вчені з’ясували, що люди, які мали культурне дозвілля, зокрема, ходили до музеїв, театрів, читали чи займалися музикою, мали молодший біологічний вік. За результатами дослідження, стало відомо, що люди, які хоча б один раз на тиждень мали культурний відпочинок, старіли на 4 % повільніше, у порівнянні з тими, хто цього не робив.

За словами авторки дослідження, професорки Дейзі Фанкорт з Інституту епідеміології та охорони здоров’я UCL, це відкриття є важливим для розвитку медицини. «Ці результати демонструють вплив мистецтва на здоров’я на біологічному рівні. Вони надають докази того, що участь у художньому та культурному житті слід визнати корисним для здоров’я заняттям, подібним до фізичних вправ», – зауважила професорка.

За висновками науковців, заняття мистецтвом уповільнюють процес старіння на 2 %. Наприклад, відвідування музею або читання затримують старіння на 3 %, а творче та культурне дозвілля щотижня мають гарний результат у 4 %.

Річ у тім, що різні культурні активності мають окремий вплив на здоров’я людини через фізичну, когнітивну, емоційну та соціальну стимуляцію. До того ж деякі дослідження свідчили про те, що мистецтво має здатність знижувати стрес та гарно впливати на роботу серцево-судинної системи.

«Наше дослідження вперше надає докази того, що участь у мистецтві та культурі пов’язана зі сповільненням темпів біологічного старіння. Це доповнює зростаючий обсяг даних про те, що заняття мистецтвом покращують стан при серцево-судинних захворюваннях так само як це роблять фізичні вправи», – зазначила докторка Фейфей Бу.

Нагадаємо, вчені виявили новий продукт, який продовжує життя. Йдеться про кислоту, яка покращує метаболізм та водночас сприяє гарному загальному стану мозку людини у літньому віці.

