У Китаї чоловік 20 років жив з ртутним термометром у кишківнику (фото)

Чоловік звернувся до лікарів через біль у шлунку

У Китаї хірурги видалили з тіла пацієнта ртутний термометр. Чоловік жив зі стороннім предметом у тілі з підліткового віку. Про це розповідає «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

32-річний чоловік звернувся до лікарні у місті Веньчжоу, провінція Чжецзян (Китай) зі скаргами на біль у шлунку. Як з'ясувалося, ще у 12 років він проковтнув термометр. Підліток не розповів нікому про цей інцидент, оскільки боявся реакції батьків.

Однак через 20 років біль у кишківнику нагадала йому про це. Тож медики лікарні Веньчжоуського медичного університету провели обстеження та виявили сторонній предмет у дванадцятипалій кишці пацієнта.

Чоловік 20 років жив з ртутним термометром у тілі фото: Weibo

Ситуація була критична, оскільки кінчик термометра притискався до стінки кишківника. Це могло викликати внутрішню кровотечу та перфорацію (розрив цілості стінки порожнистого органу, як, наприклад кишківника, – «Главком»).

Попри складність операція тривала 20 хвилин. Водночас розташування термометра було небезпечним, але хірургам вдалося видалити його з тіла чоловіка. За словами лікарів, ртуть не потрапила в організм, а позначки на термометрі майже вицвіли.

Лікарі видалили з кишківника пацієнта ртутний термометр фото: Weibo

Лікарі порадили у подібних випадках дотримуватися низки правил. Після потрапляння стороннього предмета у шлунок, треба одразу припинити вживання їжі та води, не розмовляти, не ковтати та негайно звернутися по медичну допомогу. Зазначається, що у Китаї кожен рік через подібні історії до лікарень звертається понад мільйон людей. З цієї кількості 60% інцидентів стається з дітьми.

