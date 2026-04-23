У Китаї чоловік 20 років жив з ртутним термометром у кишківнику (фото)

Юлія Відміцька
фото: Weibo

Чоловік звернувся до лікарів через біль у шлунку

У Китаї хірурги видалили з тіла пацієнта ртутний термометр. Чоловік жив зі стороннім предметом у тілі з підліткового віку. Про це розповідає «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

32-річний чоловік звернувся до лікарні у місті Веньчжоу, провінція Чжецзян (Китай) зі скаргами на біль у шлунку. Як з'ясувалося, ще у 12 років він проковтнув термометр. Підліток не розповів нікому про цей інцидент, оскільки боявся реакції батьків.

Однак через 20 років біль у кишківнику нагадала йому про це. Тож медики лікарні Веньчжоуського медичного університету провели обстеження та виявили сторонній предмет у дванадцятипалій кишці пацієнта.

Чоловік 20 років жив з ртутним термометром у тілі
Ситуація була критична, оскільки кінчик термометра притискався до стінки кишківника. Це могло викликати внутрішню кровотечу та перфорацію (розрив цілості стінки порожнистого органу, як, наприклад кишківника, – «Главком»).

Попри складність операція тривала 20 хвилин. Водночас розташування термометра було небезпечним, але хірургам вдалося видалити його з тіла чоловіка. За словами лікарів, ртуть не потрапила в організм, а позначки на термометрі майже вицвіли.

Лікарі видалили з кишківника пацієнта ртутний термометр
Лікарі порадили у подібних випадках дотримуватися низки правил. Після потрапляння стороннього предмета у шлунок, треба одразу припинити вживання їжі та води, не розмовляти, не ковтати та негайно звернутися по медичну допомогу. Зазначається, що у Китаї кожен рік через подібні історії до лікарень звертається понад мільйон людей. З цієї кількості 60% інцидентів стається з дітьми.

Нагадаємо, у Китаї чоловіку, на прізвище Ван провели незвичну операцію. З його горла видалили металеву палицю, з якою він жив протягом восьми років. Ван проковтнув металеву палицю разом із їжею ще вісім років тому. Однак свого часу через побоювання він відмовився від того, щоб її видалити. Роками йому доводилося терпіти дискомфорт у горлі.

Найстаріша жінка світу назвала секрет довголіття: що відомо про 116-річну рекордсменку
Лікарі пересадили 13-річній дівчинці з Харкова нирку від тата, а частину печінки від мами (фото)
100-річна мешканка Хмельниччини назвала головні секрети довголіття
Кардіолог назвав популярний перекус, який може нашкодити серцю
Психіатр зі США назвав ранні симптоми деменції та хвороби Альцгеймера
