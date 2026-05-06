Вчені виявили фактори, які впливають на розвиток деменції з народження

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Робота мозку 70-річної людини, часто пов’язана з його станом у 11 років
Зміни в роботі мозку, які здатні викликати деменцію, формуються протягом усього життя, а не лише у старості

Розвиток деменції має ризик розвитку не лише у старості. Вчені виявили низку факторів, які ще з народження можуть вплинути на розвиток деменції. Про це пише «Главком» із посиланням на The Lancet: Healthy Longevity.

За сприянням Глобального інституту здоров’я мозку (GBHI) команда науковців з 15 країн провели дослідження з виявлення факторів ризику деменції, що проявляються на ранніх етапах дитинства. Один з факторів ризику пов’язаний з віком матері. Народження дітей після 35 років та короткі інтервали між вагітностями мають значні ризики розвитку деменції у дитини в майбутньому.

За словами нейробіологів, робота мозку людини у 70 років, часто пов’язано з тим, як добре він працював в 11 років. Тож зміни у структурі та роботі мозку похилої людини пов'язані не лише зі старістю, але й відмінностями, які формувалися з дитинства.

Також головними чинниками, які впливають на здоров'я мозку – є погана екологія та шкідливі звички. Для людей віком від 18 до 39 років потенційну загрозу має куріння, надмірне вживання алкоголю, відсутність соціального контакту та малоактивний спосіб життя. Стосовно впливу екології, то забруднене повітря теж має негативний вплив на здоров’я мозку.

Крім цього, згадують й такі чинники, як втрата слуху, зору та травми голови. Сьогодні вчені також вивчають те, який вплив на розвиток деменції мають стрес, мікропластик та надмірне користування гаджетами.

За результатами дослідження, вчені пропонують завчасно вирішувати питання ризиків розвитку деменції комплексними підходами. Йдеться про національні хартій охорони здоров’я мозку, аби формувати у суспільства здорові звички. Також науковці наголошують на тому, що профілактика когнітивних порушень необхідна не лише в старості, але й протягом усього життя. Це може допомогти запобігти проблемам з пам’яттю та порушенням роботи мозку у майбутньому.

Нагадаємо, психіатр Деніел Амен розповів, на які симптоми варто звернути увагу, аби вчасно виявити такі захворювання, як деменція чи хвороба Альцгеймера. За словами лікаря, хвороба Альцгеймера починається ще за десятки років до появи перших симптомів. 

