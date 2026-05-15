Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Вчені виявили напій довголіття, який знижує ризик хвороби Альцгеймера

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Регулярне, але помірне вживання напою довголіття є важливим для профілактики хвороб у літньому віці
фото: Freepik
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Фахівці розповіли про користь напою, який покращує роботу мозку  

Науковці провели дослідження та з’ясували, як один популярний напій впливає на мозок. Результати дослідження довели, що цей напій має здатність знижувати ризику розвитку деменції. Про це пише «Главком» із посиланням на Jamanetwork.

Користь кави для зниження ризику деменції

Вчені дослідили понад 130 тис. записів пацієнтів. Вони з’ясували, що люди, які щодня вживали від 250 до 300 мг кофеїну (три порції кави на день по 200−250 мл), мали менший ризик розвитку когнітивних розладів у віці до 75 років на 35%.

Як виявилося, кофеїн здатен блокувати речовину, що сповільнює інші сполуки, які відповідають за передачу сигналів до мозку. Відповідні процеси стаються під час хвороби Альцгеймера.  Також регулярне вживання кави може підтримувати здоров’я мозку та знижувати ризик деяких нейродегенеративних захворювань. Однак надмірне вживання кави має й негативні наслідки. 

Наслідки надмірного вживання кави

Кофеїн покращує роботу мозку лише в помірній кількості. Якщо ж вживати його забагато, це може спричинити тривожність і проблеми зі сном, які негативно впливають на організм та шкодять мозку. 

Крім цього, вчені з’ясували, що люди, які почали пити напої без кофеїну, мали помітне та швидше погіршення пам’яті. Проте вчені вважають, що причина не в самому напої без кофеїну, а в хронічних захворюваннях людей, через які вони були змушені відмовитися від стимуляторів. Крім кави, гарний вплив на організм людини має зелений чай. Антиоксиданти, які містяться у цьому напої, підтримують еластичність кровоносних судин.

Тож, на думку, фахівців, секрет довголіття криється у вживанні згаданих напоїв у помірній кількості. Адже навіть невелика порція кави може покращити настрій та додати бадьорості людині середнього віку, що є важливим для загального здоров’я та профілактики хвороб у літньому віці. 

Нагадаємо, мешканці «Блакитних зон», які перетнули межу в 100 років назвали напій довголіття. Улюблений напій мешканців «Блакитних зон» – це кава. Проте довгожителі надають перевагу окремому виду цього напою, а саме міцному еспресо, який походить з Італії. 

Читайте також:

Теги: Хвороба Альцгеймера здоров'я довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

100-річна Маргарет Ноубл розповіла, що допомагає їй жити довге та щасливе життя
«Не терпіть дурниць!» 100-річна мешканка Великої Британії назвала секрет довголіття
16 квiтня, 15:06
Дослідження рокрило новий секрет довголіття 100-річних люднй
Чому деякі люди доживають до 100 років, а інші ні? Учені назвали причину
16 квiтня, 09:10
Активність Сонця з 21 по 22 квітня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 21-22 квітня: якою буде сонячна активність
21 квiтня, 05:00
Ганна Кривошеєва відзначила ювілей, їй виповнилося 100 років
100-річна ветеранка Другої світової війни назвала головну цінність життя (фото)
23 квiтня, 11:08
В Україні продовжують знаходити радіонукліди в плаценті вагітних жінок
Як Чорнобильська катастрофа через 40 років впливає на нове покоління? Професор назвав наслідки
26 квiтня, 11:13
Браян Баррі у 102 роки не має деменції
102-річний австралієць назвав секрети довголіття, які зменшують ризик деменції
1 травня, 02:00
Довгожителі з Сардинії в Італії розповіли, що допомагає їм жити довше
Довгожителі з Італії назвали напій, який продовжує життя
2 травня, 14:10
Деякі продукти погано впливають на здоров'я та збільшують ризик виникнення окремих захворювань
Британський кардіолог склав список продуктів, які скорочують життя
5 травня, 16:11
Миші й інші види гризунів в Україні переносять інфекцію хантавіруса
Вірусолог із Києва розповіла про небезпеку хантавірусу для українських військових
8 травня, 13:12

Здоров'я

На Полтавщині жінка підхопила ботулізм через уколи краси
На Полтавщині жінка підхопила ботулізм через уколи краси
Вчені виявили напій довголіття, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Вчені виявили напій довголіття, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
У Львові лікарі пересадили нове серце 18-річному сину військового
У Львові лікарі пересадили нове серце 18-річному сину військового
Як хобі впливають на тривалість життя? Учені назвали неочікуваний секрет довголіття
Як хобі впливають на тривалість життя? Учені назвали неочікуваний секрет довголіття
«Рідкісний випадок». 36-річна українка з Івано-Франківщини народила унікальну трійню
«Рідкісний випадок». 36-річна українка з Івано-Франківщини народила унікальну трійню
100-річний британський ведучий-натураліст назвав секрети свого довголіття
100-річний британський ведучий-натураліст назвав секрети свого довголіття

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua