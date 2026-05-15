Вчені виявили напій довголіття, який знижує ризик хвороби Альцгеймера

Регулярне, але помірне вживання напою довголіття є важливим для профілактики хвороб у літньому віці

Фахівці розповіли про користь напою, який покращує роботу мозку

Науковці провели дослідження та з’ясували, як один популярний напій впливає на мозок. Результати дослідження довели, що цей напій має здатність знижувати ризику розвитку деменції. Про це пише «Главком» із посиланням на Jamanetwork.

Користь кави для зниження ризику деменції

Вчені дослідили понад 130 тис. записів пацієнтів. Вони з’ясували, що люди, які щодня вживали від 250 до 300 мг кофеїну (три порції кави на день по 200−250 мл), мали менший ризик розвитку когнітивних розладів у віці до 75 років на 35%.

Як виявилося, кофеїн здатен блокувати речовину, що сповільнює інші сполуки, які відповідають за передачу сигналів до мозку. Відповідні процеси стаються під час хвороби Альцгеймера. Також регулярне вживання кави може підтримувати здоров’я мозку та знижувати ризик деяких нейродегенеративних захворювань. Однак надмірне вживання кави має й негативні наслідки.

Наслідки надмірного вживання кави

Кофеїн покращує роботу мозку лише в помірній кількості. Якщо ж вживати його забагато, це може спричинити тривожність і проблеми зі сном, які негативно впливають на організм та шкодять мозку.

Крім цього, вчені з’ясували, що люди, які почали пити напої без кофеїну, мали помітне та швидше погіршення пам’яті. Проте вчені вважають, що причина не в самому напої без кофеїну, а в хронічних захворюваннях людей, через які вони були змушені відмовитися від стимуляторів. Крім кави, гарний вплив на організм людини має зелений чай. Антиоксиданти, які містяться у цьому напої, підтримують еластичність кровоносних судин.

Тож, на думку, фахівців, секрет довголіття криється у вживанні згаданих напоїв у помірній кількості. Адже навіть невелика порція кави може покращити настрій та додати бадьорості людині середнього віку, що є важливим для загального здоров’я та профілактики хвороб у літньому віці.

Нагадаємо, мешканці «Блакитних зон», які перетнули межу в 100 років назвали напій довголіття. Улюблений напій мешканців «Блакитних зон» – це кава. Проте довгожителі надають перевагу окремому виду цього напою, а саме міцному еспресо, який походить з Італії.