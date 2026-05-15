У Львові лікарі пересадили нове серце 18-річному сину військового

Юлія Відміцька
18-річний Максим Колос отримав нове серце
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook
Єдиним шансом на порятунок хлопця була трансплантація

У Львові лікарі пересадили серце 18-річному Максиму Колосу зі Львівщини, батько якого з початку повномасштабного вторгнення стоїть на захисті країни. Трансплантація була єдиним порятунком для юнака. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Першого медичного об’єднання Львова.

Два місяці тому в Максима Колоса почалися проблеми зі здоров’ям. Лікарі припускали, що в хлопця може бути запалення серцевого м’яза, оскільки він страждав через набряки кінцівок та сильну задишку.

Згодом юнак із батьком звернувся до лікарів у Львові, де йому встановили діагноз. «Після детального обстеження кардіохірурги діагностували у юнака серцеву недостатність, спричинену дилатаційною кардіоміопатією. Простими словами, серце Максима розтягнулося, стало великим та слабким і вже не могло повноцінно перекачувати кров. Єдиний шанс на порятунок та повноцінне життя – це трансплантація», – йдеться у повідомленні.

Лікарі поставили хлопця в лист очікування на донорське серце. А за 10 днів з’явився донор, однак батько Максима Колоса мав того дня повертатися на фронт до Запоріжжя. Проте після звістки про трансплантацію керівництво дозволило військовому затриматися та підтримати сина.

Врешті Максиму Колосу зробили операцію. Його донором став 23-річний хлопець із Волині, він помер у лікарні від крововиливу в мозок.

«Страху не було. Було відчуття радості, щастя і віри. Хоча, звісно, залишалося і відчуття невідомості. Тепер у мене попереду світле майбутнє та віра в реабілітацію. Хочу повернутися до спорту та в найближчому часі відкрити свою власну справу», – розповів хлопець про свої емоції до та після операції.

Максим Колос виріс у курортному селищі Славсько, що на Львівщині. З юних років він професійно катався на лижах та сноуборді. Завдяки цьому в 16 років він став дитячим тренером із катання.

Такод повідомлялося, Юрій Микитенчук пройшов через пекло російських тюрем у Горлівці, Торецьку та на далекому Алтаї, отримав нове серце. Побиття, шокери та пронизливий холод підірвали здоров’я міцного чоловіка – після повернення додому його серце працювало лише на 10%.  Ветеран провів 33 дні на апараті ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації), чекаючи на донорський орган, і отримав його як подарунок на ювілей. 

