Як собаки впливають на старіння жінок? Вчені назвали незвичний секрет довголіття

Юлія Відміцька
Собаки мають вплив на довголіття жінок
Собаки здатні знижувати гормон стресу у людини

Вчені провели дослідження біомаркерів, які відображають процес старіння людини та виявили незвичний фактор, який його уповільнює, особливо у жінок. З’ясувалося, що один із секретів довголіття – це домашні улюбленці. Про це пише «Главком» із посиланням на журнал Behavioral Sciences.

Результати дослідження

Науковці в ході дослідження проаналізували такі біомаркери, як епігенетичі годинники. Вони відображають справжній біологічний вік людини на клітинному рівні.

Як з’ясували вчені, жінки, які тісно контактували із собаками, мали помітно «молодший» профіль, порівняно з тими, хто мав інших домашніх улюбленців, наприклад, котів. Тож ці результати доводять, що собаки дійсно мають вплив на старіння своїх господарів. Зокрема, цей зв’язок пояснюють фізичними, психологічними та нейроендокринними факторами.

Як собаки впливають на довголіття своїх господарів

Активний спосіб життя

Господарі собак щодня мають фізичну активність, коли вигулюють своїх улюбленців. Така помірна, але регулярна активність підтримує серцево-судинну систему та м’язовий тонус. Разом із цим знижуються ризики системного запалення, який має прямий зв’язок із процесами старіння.

Психологічний вплив

Собака часто стає людині близьким другом, тож вона має неабиякий емоційний зв’язок. Наприклад, коли господар гладить свого собаку, в нього виробляється окситоцин, який має протизапальні та регенеративні властивості та водночас зміцнює емоційний зв’язок. Також під час гри з собакою чи глядіння у людини знижується рівень кортизолу – гормону стресу. Як відомо, стрес є одним із головних чинників старіння на клітинному рівні.

Покращення пам’яті

Вчені також стверджують, що власники собак мають такі переваги, як уповільненням погіршення пам’яті та мислення. Наприклад, під час прогулянок із собакою людина отримує необхідну соціальну стимуляцію, що також має позитивний вплив на довголіття.

Тож наявність собаки у життя людини має такі позитивні фактори для її здоров’я, як зниження психологічного стресу, підвищення фізичної активності та покращення соціального життя тощо. Всі ці маркери сприяють сповільненню процесів старіння та є запорукою довголіття.

Нагадаємо, кардіохірург Джеремі Лондон, який має 25-річний досвід у медицині, назвав список продуктів, які скорочують життя. Вони погано впливають не лише на довголіття, але й на здоров’я та самопочуття людини загалом.

