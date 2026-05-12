Секрети довголіття: вчені виявили речовину, яка уповільнює старіння

Юлія Відміцька
Вчені дослідили зв’язок оцтової кислоти в організмі з роботою мозку
Науковці назвали кислоту, яка може покращувати роботу мозку в старості

Вчені виявили новий продукт, який продовжує життя. Йдеться про кислоту, яка покращує метаболізм та водночас сприяє гарному загальному стану мозку людини у літньому віці. Про це пише «Главком» із посиланням на Earth.com.

Тож, за результати досліджень, вчені виявили, що оцтова кислота – є одним із секретів довголіття. У людей, в яких у крові вищий рівень оцтової кислоти, частіше мають стрункішу фігуру, кращі показники жирів, здоровіший мозок і краще ухвалюють рішення у старшому віці.

У ході дослідження, вчені з’ясували, що високий вміст оцтової кислоти у крові відповідав гарним метаболічним показникам. У цих пацієнтів фіксувався нижчий рівень жирів у крові та менша частка жирової маси. Також відзначали високий рівень хорошого холестерину та нормальний індекс маси тіла.

Крім цього, вчені провели дослідження зв’язку оцтової кислоти в організмі з роботою мозку людини. Як з’ясувалося, існує прямий зв’язок високого рівня оцтової кислоти та розміром частини мозку – таламуса, яка відповідає за увагу та прийняття рішень.

За результатами когнітивних тестів, оцтова кислота впливає на здатність швидко приймати рішення та покращує її. «Йдеться лише про зв’язок, це дослідження поки не доводить, що саме оцтова кислота безпосередньо покращує роботу мозку або сповільнює старіння», – зазначили автори дослідження. 

Нагадаємо, вчені провели дослідження біомаркерів, які відображають процес старіння людини та виявили незвичний фактор, який його уповільнює, особливо у жінок. З’ясувалося, що один із секретів довголіття – це домашні улюбленці.

