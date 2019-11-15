Британский дерматолог объяснил, на какие проблемы со здоровьем указывают прыщи



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При любом типе высыпаний также будет полезно исключить из рациона рафинированные жир и сахар, добавить клетчатки

По словам врача, у каждого пациента может быть своя проблема

Британский эксперт Skinstitut Зоуи Дивин рассказала, что врачи ориентируются на так называемую «карту» воспалений. Согласно этой схеме, если прыщи появляются на лбу и висках, проблема в области ЖКТ, на подбородке – в гормональной система, в воспалениях на щеках виновны болезни легких, а на носу – болезни сердца и сосудов.

Обычно врачи дерматологи направляют своих пациентов к другим узким специалистам для дальнейшего лечения. Но Зоуи утверждает, что есть несколько работающих способов, подходящих всем.

Так, при воспалениях на щеках она рекомендует заняться бегом, что улучшит кровообращение в легких. И кроме того, врач посоветовала каждый день менять наволочку на подушке и регулярно протирать экран мобильного телефона, который мы прислоняем к лицу, сообщает Daily Mail.