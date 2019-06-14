Нездоровое питание ведет к разрушению мозга уже в среднем возрасте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ученые заявляют, что современные данные свидетельствуют: здоровье мозга из-за неправильного питания может подвергаться разрушению гораздо раньше, чем считалось прежде

Специалисты Австралийского национального университета доказывают, что нездоровое питание является серьезным фактором когнитивных проблем, которые могут начинаться намного раньше, чем предполагалось до этого.

«Мы обнаружили доказательства того, что нездоровое питание и отсутствие физических упражнений в течение длительного периода значительно повышает риск развития диабета второго типа и существенно снижает функции мозга, что грозит деменцией», - приводится мнение ученых на портале Medicalxpress.

По словам ведущего автора проекта, профессора Николаса Шербуина, сегодня многие люди ежедневно употребляют в среднем примерно на 650 килокалорий больше по сравнению с тем, как питались 50 лет назад. Ученые установили, что 650 дополнительных килокалорий можно получить, употребив стандартный набор из заведения фастфуда - гамбургер, картошку фри и стакан сладкой газировки.

Профессор Шербуин отмечает: привычка потреблять много пищевых калорий на фоне низкой физической активности чревата развитием ожирения и диабета. Он также пояснил, что исследователи установили связь между диабетом второго типа и быстрым ухудшением работы мозга. Нездоровое питание таким образом разрушительно действует на мозг. Эксперт подчеркнул, что в наше время ущерб для здоровья, связанный с нездоровыми привычками питания, становится необратимым, когда человек достигает среднего возраста.

Джерело: Medikforum.ru