Чи ефективний канабіс при психічних розладах? Результати масштабного дослідження

Єгор Голівець
Канабіс не показав терапевтичного ефекту при психічних розладах
Аналіз 54 клінічних випробувань не виявив користі для тривоги, депресії і ПТСР

Використання медичного чи рекреаційного канабісу не продемонструвало ефективності для лікування тривожних розладів, депресії та посттравматичного стресового розладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Автор одного з досліджень, науковий співробітник Університету Сіднея Джек Вілсон, зазначив: «Ми не знайшли доказів того, що будь-яка форма канабісу є ефективною для лікування тривоги, депресії або посттравматичного стресового розладу, які є одними з основних причин призначення канабісу».

За його словами, аналіз охопив результати 54 рандомізованих контрольованих досліджень, проведених у період з 1980 по 2025 рік. У більшості випадків йшлося про пероральні форми канабісу – капсули, спреї або олії.

Вілсон додав: «У реальному житті люди зазвичай використовують канабіс у вигляді куріння, і щодо цього існує ще менше доказів ефективності для психічного здоров’я».

Дослідження також не виявили позитивного впливу канабісу на інші психічні розлади, зокрема анорексію, біполярний розлад, обсесивно-компульсивний розлад та психотичні стани, включно зі шизофренією.

Професор психіатрії Єльського університету Діпак Сіріл Д’Соуза, який не брав участі в дослідженні, заявив: «Ці дві роботи чітко показують, що немає підстав рекомендувати використання канабісу або його похідних для лікування психічних розладів».

Попри відсутність доказів ефективності, використання канабісу для психічного здоров’я продовжує зростати. За оцінками дослідників, близько 27% людей віком від 16 до 65 років у США та Канаді використовували його з медичною метою – для контролю психічних станів.

Експерти також попереджають про ризики. Регулярне вживання канабісу з високим вмістом головного психоактивного компонента пов’язують із підвищеним ризиком психічних розладів, самопошкодження та суїцидальних спроб, особливо серед підлітків і молоді.

За словами Д’Соузи, «якщо ви щодня вживаєте канабіс високої потужності, ви можете мати у шість разів більший ризик розвитку психотичного розладу, такого як шизофренія або біполярний розлад, ніж людина, яка ніколи не вживала канабіс».

Окрему увагу дослідники звертають на зростання концентрації психоактивного компонента у сучасному канабісі. Якщо у 1970-х роках вона становила близько 4%, то нині середній показник сягає 18-20%, а в окремих продуктах – до 35% і навіть 80% у концентрованих формах.

У США приблизно 30% людей, які вживають канабіс, мають розлад, пов’язаний із його використанням, що свідчить про ризик формування залежності. Фахівці наголошують, що для лікування психічних розладів існують перевірені методи, зокрема антидепресанти та когнітивно-поведінкова терапія, які мають доведену ефективність.

