Гіпертонія серед дітей у світі різко зросла за останні два десятиліття: вчені назвали причини
За останні 20 років у світі подвоїлася кількість дітей і підлітків із гіпертонією через нездорове харчування, малорухливість та ожиріння
Наразі близько 114 мільйонів неповнолітніх у світі мають високий кров’яний тиск, і майже кожен п’ятий підліток з надмірною вагою схильний до гіпертонії. Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Child and Adolescent Health.
За 20 років поширеність гіпертонії серед дітей і підлітків зросла з 3,2% у 2000 році до понад 6,2% у 2020-му. Основними причинами вчені називають нездорове харчування, малорухливий спосіб життя та зростання рівня ожиріння. Підвищений кров'яний тиск є майже у 19% дітей з надлишковою вагою, на противагу 3% дітей і підлітків зі здоровою масою тіла.
Дослідження також показало, що 8,2% дітей і підлітків мають прегіпертензію – підвищений тиск, який ще не відповідає критеріям гіпертонії. Рівень тиску різко підвищується у ранньому підлітковому віці, досягаючи піку приблизно у 14 років, особливо серед хлопців.
Авторка дослідження, докторка Пейдж Сонг з Медичної школи Університету Чжецзян, вважає, що така тенденція зумовлена способом життя: нездоровим харчуванням, зниженням фізичної активності та поширеністю дитячого ожиріння.
«Пропагування здорових звичок, як-от збалансоване харчування, багате на фрукти, овочі та цільнозернові продукти, при мінімізації споживання солі та цукру, може суттєво знизити ризик гіпертонії. Заохочення до регулярної фізичної активності та обмеження малорухливої поведінки, зокрема надмірного перебування перед екраном, є не менш важливими», – сказала Пейдж Сонг.
Міжнародна група вчених на чолі зі спеціалістами з іспанського Інституту біомедичних досліджень Бельвітхе (Idibell) виявила нове, надзвичайно рідкісне неврологічне захворювання, викликане мутаціями в одному гені. Відкриття стало можливим завдяки секвенуванню геному та застосуванню новітніх інструментів клінічної геноміки й обчислювальних алгоритмів, розроблених командою Idibell.
Читайте також:
Коментарі — 0