Гіпертонія серед дітей у світі різко зросла за останні два десятиліття: вчені назвали причини

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
За 20 років у світі суттєво зросла кількість дітей із високим тиском
За останні 20 років у світі подвоїлася кількість дітей і підлітків із гіпертонією через нездорове харчування, малорухливість та ожиріння

Наразі близько 114 мільйонів неповнолітніх у світі мають високий кров’яний тиск, і майже кожен п’ятий підліток з надмірною вагою схильний до гіпертонії. Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Child and Adolescent Health.

За 20 років поширеність гіпертонії серед дітей і підлітків зросла з 3,2% у 2000 році до понад 6,2% у 2020-му. Основними причинами вчені називають нездорове харчування, малорухливий спосіб життя та зростання рівня ожиріння. Підвищений кров'яний тиск є майже у 19% дітей з надлишковою вагою, на противагу 3% дітей і підлітків зі здоровою масою тіла.

Дослідження також показало, що 8,2% дітей і підлітків мають прегіпертензію – підвищений тиск, який ще не відповідає критеріям гіпертонії. Рівень тиску різко підвищується у ранньому підлітковому віці, досягаючи піку приблизно у 14 років, особливо серед хлопців.

Авторка дослідження, докторка Пейдж Сонг з Медичної школи Університету Чжецзян, вважає, що така тенденція зумовлена способом життя: нездоровим харчуванням, зниженням фізичної активності та поширеністю дитячого ожиріння.

«Пропагування здорових звичок, як-от збалансоване харчування, багате на фрукти, овочі та цільнозернові продукти, при мінімізації споживання солі та цукру, може суттєво знизити ризик гіпертонії. Заохочення до регулярної фізичної активності та обмеження малорухливої ​​поведінки, зокрема надмірного перебування перед екраном, є не менш важливими», – сказала Пейдж Сонг.

Міжнародна група вчених на чолі зі спеціалістами з іспанського Інституту біомедичних досліджень Бельвітхе (Idibell) виявила нове, надзвичайно рідкісне неврологічне захворювання, викликане мутаціями в одному гені. Відкриття стало можливим завдяки секвенуванню геному та застосуванню новітніх інструментів клінічної геноміки й обчислювальних алгоритмів, розроблених командою Idibell.

