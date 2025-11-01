Головна Київ Новини
search button user button menu button

Де у Києві купити продуктові товари 1-2 листопада: адреси ярмарків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Де у Києві купити продуктові товари 1-2 листопада: адреси ярмарків
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами

Цими вихідними, 1-2 листопада, у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 1 листопада ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
    Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

У неділю,2 листопада, ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

До слова, «Главком» перевірив ціни у столичних супермаркетах і підрахував, скільки сьогодні коштує зварити борщ – як у бюджетному варіанті, так і без економії на продуктах.

Теги: ярмарок продукти Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки в Києві та області
23 жовтня, 07:57
Восени в артистів великий тур містами Європи
Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом
9 жовтня, 23:23
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продуктові ярмарки у Києві 30 вересня – 5 жовтня: повний перелік локацій
29 вересня, 13:11
Киян та гостей столиці запрошують відвідати сквер і зробити чудове фото на згадку
У столичному сквері Марії Заньковецької облаштовано яскраву фотозону (фото)
7 жовтня, 20:54
У серці Києва прем’єр Нідерландів доторкнувся до історії України
Прем’єр Нідерландів відвідав Софійський собор у Києві та отримав два подарунки (фото)
8 жовтня, 12:46
Під час робіт комунальники замінили пошкоджену ділянку трубопроводу діаметром 500 мм та відновили благоустрій
Прорив труби на Іллєнка: водопостачання відновлено, рух транспорту досі обмежений
9 жовтня, 17:38
На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт
У Києві в авто знайдено тіло блогера з простреленою головою
11 жовтня, 11:18
Інцидент стався в одному з камерних приміщень «Київського слідчого ізолятора»
У Київському СІЗО заарештований напав на співробітника: деталі інциденту
24 жовтня, 10:11
Заміна м’яса на бобові та горіхи знижує ризик серцевих хвороб
Вчені пояснили, які продукти допомагають підтримувати здорові судини
24 жовтня, 19:02

Новини

Де у Києві купити продуктові товари 1-2 листопада: адреси ярмарків
Де у Києві купити продуктові товари 1-2 листопада: адреси ярмарків
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відкрито відновлений Хотянівський міст, зруйнований у лютому 2022 року (відео)
Відкрито відновлений Хотянівський міст, зруйнований у лютому 2022 року (відео)
На Київському водосховищі через штормовий вітер перекинувся човен: один рибалка загинув
На Київському водосховищі через штормовий вітер перекинувся човен: один рибалка загинув
У Києві стартував сезон хурми: які ціни в супермаркетах
У Києві стартував сезон хурми: які ціни в супермаркетах

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua