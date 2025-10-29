Головна Світ Соціум
У Греції знайдено стародавнє прісне озеро під Середземним морем

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Вид на Коринфську затоку у Греції
фото: greekreporter.com

Вчені знайшли в Греції підземне озеро віком 800 тис. років

Вчені з Греції спільно з колегами з Мальти та Італії здійснили важливе відкриття: під морським дном Коринфської затоки (Середземне море) було знайдено величезне підземне прісне озеро, вік якого оцінюється у 800 тис. років. Як повідомляє «Главком» із посиланням на GreekReporter.com, це стародавнє водосховище розташоване на глибині від 20 до 600-700 метрів під морським дном. 

Дослідники встановили, що ключову роль у формуванні цього прісного запасу відіграло значне зниження рівня моря, яке відбувалося під час льодовикових періодів. Це сприяло проникненню дощової та річкової води у підводні відкладення, частина якої збереглася до наших днів.

Для виявлення та дослідження підземного озера вчені застосували міждисциплінарний підхід, який поєднав високоякісні сейсмічні дані та гідрогеологічне моделювання. Цей комплекс методів дозволив точно визначити ймовірні зони скупчення води та шляхи її переміщення протягом тривалого часу.

Греція, подібно до багатьох середземноморських країн, зіштовхується зі зростаючим навантаженням на водні ресурси. У цьому контексті картування місць залягання підземних вод і розуміння механізмів їх збереження геологічними структурами має величезне значення. Нове відкриття допоможе державі отримати більш повне уявлення про стан своїх надр і потенційно знайти додаткові джерела питної води.

Нагадаємо, на території колишнього кар'єру бурого вугілля в Бельхатуві буде створено найбільше та найглибше штучне озеро в Польщі. Цей амбітний проєкт має на меті перетворити промисловий регіон на сучасний туристичний центр, що приваблюватиме туристів, яхтсменів та любителів водних видів спорту з усієї Європи. 

Раніше археологи на південному сході Туреччини, у провінції Адияман, виявили раніше невідоме римське поселення IV століття н. е., яке може бути частиною загубленого міста Арсамея на Євфраті – одного з ключових центрів стародавнього царства Коммагена. 

Теги: Греція наука вчені

