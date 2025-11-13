Канада посилила санкції проти Росії: які сфери під ударом

Канада ввела нові санкції проти Росії: під обмеження потрапили танкери та кіберінфраструктура

Канадські санкції вперше включають організації, що постачають кіберінфраструктуру

Канада оголосила про введення нових санкцій проти Росії, спрямованих на посилення економічного тиску через її агресію в Україні. Під обмеження потрапили 100 танкерів «тіньового флоту» Росії, а також компанії, які підтримують російську кіберінфраструктуру. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади, передає «Главком».

Міністерство закордонних справ Канади зазначило, що ці санкції збільшують економічні витрати для Росії через її вторгнення в Україну, оскільки вони знижують її доходи від енергетичних ресурсів та фінансових активів, а також ослаблюють звичайний та гібридний військовий потенціал країни.

Санкції охоплюють не тільки 100 суден, що входять до «тіньового флоту», але й 13 осіб та 11 організацій, серед яких є ті, що займаються розробкою та впровадженням безпілотних літальних апаратів для Росії.

«Ці заходи є прямою відповіддю на пріоритети України та підтримують поточні зусилля G7 щодо посилення економічного тиску на Росію, щоб вона припинила війну», – заявили у Міністерстві закордонних справ Канади.

Відзначено, що Канада залишається лідером у боротьбі з військовими технологіями, на яких Росія покладається у своїх зусиллях здобути перевагу на полі бою проти України.

Також канадські санкції вперше включають організації, що постачають кіберінфраструктуру, яку Росія використовує для гібридних атак проти України. Під санкції потрапили й кілька російських компаній, що займаються скрапленим природним газом, оскільки Росія продовжує використовувати доходи від енергетичних ресурсів для фінансування війни.

«Ці заходи узгоджуються з нещодавно оголошеними санкціями США, Європейським Союзом та Великою Британією», – зазначили у відомстві.

Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді та прем’єр-міністру Марку Карні за санкції проти російської програми безпілотників, цифрової інфраструктури, яка використовується для гібридної війни, торгівлі СПГ і 100 кораблів тіньового флоту

«Рішучий крок, співзвучний із пріоритетами України та єдністю великої сімки. Росія зважає лише на тиск, і ухвалені санкції – це реальна інвестиція в мир. Ми повністю підтримуємо це рішення. Добре, що воно передбачає подальші обмеження на торгівлю російськими енергоносіями, і маємо повністю позбавити Москву її джерел прибутку», – написав президент.