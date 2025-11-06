Головна Гроші Особисті фінанси
Молочні продукти в Україні дорожчають: що і скільки коштує

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Молочні продукти в Україні дорожчають: що і скільки коштує
Вартість молока, кефіру та сиру продовжує зростати
фото з відкритих джерел

Вартість молочних продуктів у супермаркетах України зросла через високі витрати виробників та збереження слабкого попиту на внутрішньому ринку

Попри незначне подешевшання деяких видів молока та сирів, більшість молочних продуктів у Україні залишаються дорогими і перевищують минулорічні ціни на 15–22%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію виробників молока.

«Ціни на молочний ряд в українських супермаркетах залишаються високими через зростання витрат виробників на електроенергію попри слабкий попит на внутрішньому ринку та падіння цін на молочні продукти на експортних ринках», – йдеться у повідомленні.

За даними Асоціації виробників молока, молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в середньому коштує 47,61 грн за кг, що на 1% менше відносно попереднього місяця, але на 20% більше ніж торік. Кефір 2,5% жирності в середньому коштує 57,16 грн за кг, що на 1% дорожче ніж місяць тому і на 17% більше ніж у минулому році.

Сметана жирністю 15% продається по 189,99 грн за кг, що на 1,5% більше порівняно з попереднім місяцем і на 21% дорожче ніж рік тому. Питний йогурт (1,6–2,8% жирності) подешевшав на 1,1% до 114,49 грн за кг, проте на 16% перевищує минулорічну вартість.

Сир кисломолочний 9% жирності коштує 288,91 грн за кг (-2% відносно попереднього місяця, +15% відносно торішньої ціни), а вершкове масло 72,5–73% жирності – 588,80 грн за кг (+0,4% відносно місяця, +18% відносно минулого року).

Найбільше зросли ціни на твердий сир «Український» 50% жирності – 603,46 грн за кг, що на 2,2% більше порівняно з попереднім місяцем і на 22% перевищує минулорічний рівень.

Нагадаємо, що в  Україні в другій половині вересня спостерігалося зростання цін на більшість молочних продуктів, попри скорочення попиту та зменшення реалізації товарів торговельними мережами. Аналітики Асоціації виробників молока вказують, що ціни на молочну продукцію залишаються високими, що пов’язано з продовольчою інфляцією. Однак попит на молоко та молочні продукти залишився обмеженим.

