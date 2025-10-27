Імпорт картоплі з Польщі та Німеччини обвалили ціни на українському ринку

Європейський ринок впливає на здешевшання картоплі в Україні

В Україні триває зниження ціни на картоплю. Цьогоріч на зниження ціни на картоплю впливає великий врожай, у порівнянні з минулим. Однак така тенденція вигідна для українських споживачів через привабливу ціну. Про це пише «Главком» із посиланням на The Page.

У жовтні 2025 році на українському ринку ціна на картоплю складала близько 16 грн за кілограм. Водночас минулого року за кілограм українці віддавали 28,5 грн. «Завдяки вищому врожаю закупівельні ціни можуть триматися на рівні трирічного мінімуму, що потенційно може обумовити менш помітне зростання роздрібних цін», – розповідає генеральний директор компанії Pro-Consulting Олександр Соколов.

Також щодо цього питання висловилася експертка Світового банку з розвитку аграрних асоціацій та плодоовочівництва Оксана Руженкова. Вона пояснює, що на вартість української картоплі впливає європейський ринок. Річ у тім, що цьогоріч у Польщі та Німеччині зібрали великі врожаї картоплі та навіть встановили рекорд.

«Український виробник хотів би продавати картоплю по 12 гривень за кілограм (із ПДВ), але на ринок заходить польська картопля по 6 гривень за кілограм. Це призводить до того, що відпускна ціна по Чернігівській області без ПДВ становить 8-9 гривень, а у Волинській – деколи 5-7 гривень», – зазначає Оксана Руженкова.

Сьогодні вартість картоплі в супермаркетах України характеризується різною ціновою політткою. Актуальні ціни на картоплю у відомих мережах магазинів назвали в «Мінфін»:

Auchan 15,30 гривні;

Megamarket 14,90 гривні;

Сільпо 14,20 гривні;

АТБ 12,75 гривні;

Varus 15,90 гривні.

Проте взимку 2025–2026 року експерти прогнозують різке подорожчання картоплі до 55 грн за кілограм через вплив посухи, твердого ґрунту та підвищення податків, дорожчання пального та логістичних витрат.

Також виробники картоплі розповідали, чому українська картопля не потрібна Європі та як відсутність експорту картоплі в Україні впливає на розвиток галузі. Експерти пояснили, що експорт до ЄС можливий лише за умови підтвердження статусу територій, вільних від карантинних організмів. Але Україні доведеться чекати на це роками, адже ця процедура потребує багаторічного моніторингу, який досі не вдалося закінчити жодному з українських господарств.