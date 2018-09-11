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    Здоровье

    Ирина Геращенко поразила всех своей спортивной подготовкой

    • Розсилка
    Ирина Геращенко поразила всех своей спортивной подготовкой

    Вице-спикер у свои 47 ведет очень активный образ жизни

    Об этом Ирина написала у Facebook по просьбе одного из региональных изданий

    «Мне 47. После рождения третьего ребенка набрала лишних 10, и теперь они всегда со мной, несмотря на все мои усилия. Я не очень спортивная, но очень активная, и веду здоровый образ жизни. Никогда не курила, вот ни единой сигареты за всю жизнь. Хотя бокал просекко с подружками – это святое, согласитесь», - издалека начала Геращенко.

    Ирина поведала о том, как облазила весь Крым, как любит часами плавать заплывать за буйки. Безусловно, полезные навыки для украинского политика.

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    Ирина Геращенко поразила всех своей спортивной подготовкой
    Ирина Геращенко поразила всех своей спортивной подготовкой
    Ирина Геращенко поразила всех своей спортивной подготовкой
    Ирина Геращенко поразила всех своей спортивной подготовкой

    «Для меня спорт – это и ощущение ветра и солнца в лицо, свежий воздух, пейзаж вокруг, время на природе, а не в спортзале. И еще это шанс побороть внутренней страх и попробовать что-то новое. В 45 впервые спустилась с аквалангом, в этом году впервые стала (сначала раз 20 упала), на SUP. Ну, стала – это громко сказано, но сидя гребу хорошо, стоя тоже немного получается, следующего лета продолжим эксперимент", - поделилась достижениями Ирина.

    Среди спортивных планов Геращенко — побороть страх и попробовать горные лыжи. На это она пока не может отважится из-за сложного перелома ноги, который случился 8 лет назад.

    "Мне нравится, когда коллеги выставляют свои спортивные фото. Это лучше, чем с сигаретой и с ресторанов. И хорошо, что таким образом популяризируют активный и здоровый образ жизни. Мне нравится этот тренд», - резюмировала – резюмировала вице-спикер.

    Напомним, что Владимир Кличко на днях похвастался своими спортивными достижениями.

     

    Джерело: tabloid.pravda.com.ua

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