Ирина Геращенко поразила всех своей спортивной подготовкой



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Вице-спикер у свои 47 ведет очень активный образ жизни

Об этом Ирина написала у Facebook по просьбе одного из региональных изданий

«Мне 47. После рождения третьего ребенка набрала лишних 10, и теперь они всегда со мной, несмотря на все мои усилия. Я не очень спортивная, но очень активная, и веду здоровый образ жизни. Никогда не курила, вот ни единой сигареты за всю жизнь. Хотя бокал просекко с подружками – это святое, согласитесь», - издалека начала Геращенко.

Ирина поведала о том, как облазила весь Крым, как любит часами плавать заплывать за буйки. Безусловно, полезные навыки для украинского политика.

«Для меня спорт – это и ощущение ветра и солнца в лицо, свежий воздух, пейзаж вокруг, время на природе, а не в спортзале. И еще это шанс побороть внутренней страх и попробовать что-то новое. В 45 впервые спустилась с аквалангом, в этом году впервые стала (сначала раз 20 упала), на SUP. Ну, стала – это громко сказано, но сидя гребу хорошо, стоя тоже немного получается, следующего лета продолжим эксперимент", - поделилась достижениями Ирина.

Среди спортивных планов Геращенко — побороть страх и попробовать горные лыжи. На это она пока не может отважится из-за сложного перелома ноги, который случился 8 лет назад.

"Мне нравится, когда коллеги выставляют свои спортивные фото. Это лучше, чем с сигаретой и с ресторанов. И хорошо, что таким образом популяризируют активный и здоровый образ жизни. Мне нравится этот тренд», - резюмировала – резюмировала вице-спикер.

Напомним, что Владимир Кличко на днях похвастался своими спортивными достижениями.

Джерело: tabloid.pravda.com.ua