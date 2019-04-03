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    Здоровье

    Исследование: имбирь может избавить от мигрени

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    Исследование: имбирь может избавить от мигрени
    Depo.ua

    Эксперты рассказали о том, как бороться с мигренью с помощью имбиря

    Это растение имеет впечатляющие противовоспалительные свойства, которые помогают противостоять различным симптомам мигреней вроде тошноты. Данные компоненты имбиря подавляют синтез простагландинов, приводящий к воспалениям, а это снижает выраженность головных болей.

    Имбирь также стимулирует пищеварение и предотвращает рвоту, часто наблюдающуюся у людей с приступами мигрени. Многочисленные исследования предполагали, что прием от 500 до 600 мг имбиря в сухом виде ежедневно позволяет лечить данную разновидность головных болей.

    Согласно исследованию, опубликованному журналом Journal of Phytotherapy Research, имбирь может помочь уменьшить боль при мигрени. Его безопасно использовать в тех количествах, которые рекомендуют эксперты, он приносит ожидаемое многими жертвами мигрени облегчение.


    Джерело: Medikforum.ru

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