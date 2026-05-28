Водить авто у 108 років. Вчителька із США поділилася секретами свого довголіття

Довгожителька має власне зарезервоване паркомісце для водіїв віком понад 100 років

Сьюзан Браун 2 травня 2026 року відсвяткувала 108-річчя, з нагоди свого дня народження вона розповіла про своє життя та поділилася секретами довголіття. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Рeople.

День народження Сьюзан Браун пройшов у її місті Довер, штаті Делавер (США). На святі були присутні 130 гостей, серед яких був і губернатор Делаверу. Очільник місцевої влади заявив, що завітав на день народження Браун, щоб дізнатися про секрети її довголіття: «Я прийшов дізнатися у вас, що мені потрібно робити, щоби прожити так довго».

Тож під час святкування жінка дала інтерв’ю виданню CBS News Philadelphia, де розповіла про своє активне життя. Сьюзан Браун раніше працювала вчителькою. Довгожителька народилася в 1918 році в містечку Г’юстон, у штаті Делавер.

У свої 108 років вона тричі на тиждень відвідує тренування. Крім того, протягом 20 років вона щоранку виконує однаковий комплекс вправ, що є одним із секретів її довголіття. За словами Браун, активність завжди займала важливе місце в її житті. «Коли я прокидаюся вранці, то роблю комплекс вправ, який виконую вже останні 20 років», – сказала Браун.

108-річна довгожителька досі водить авто

108-річна довгожителька досі водить авто та має власне зарезервоване паркомісце для водіїв віком понад 100 років. «Я старію гідно. Мені продовжили водійські права до 2033 року», – розповіла американка.

Довгожителька має власне зарезервоване паркомісце для водіїв віком понад 100 років

Сьюзан Браун має дітей, онуків та правнуків. Перший чоловік довгожительки Джеймс Янг помер у 1988 році. Другий чоловік Браун, доктор Кліфтон Браун, також пішов із життя у 2001 році. «Цього було достатньо. Я більше не збираюся піклуватися ще про якогось чоловіка», – висловилася довгожителька про свої шлюби.

Браун є найстарішою живою випускницею одного з університетів Делаверу Delaware State University та, ймовірно, найстаршою випускницею за всю історію вишу. У 1945 році Сьюзан Браун здобула ступінь бакалавра початкової освіти, після чого понад 30 років працювала вчителькою в школах Делаверу.

