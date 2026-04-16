«Не терпіть дурниць!» 100-річна мешканка Великої Британії назвала секрет довголіття

Довгожителька розповіла цікаві факти про своє дитинство та життя

Маргарет Ноубл мешкає у будинку для літніх людей у місті Кроубороу (Велика Британія). Вона нещодавно відзначила свій ювілей. Жінці виповнилося 100 років, з нагоди свого дня народження пенсіонерка назвала секрет свого довголіття. Про це розповідає «Главком» із посилання на Сareuk.

Своє 100-річчя Маргарет Ноубл відзначила у колі друзів та мешканців будинку для літніх людей. Ювілярку привітали святковим тортом та різними частуваннями.

У будинку Heather View Маргарет Ноубл називають «цінною мешканкою» та гарно про неї відгукуються. «100-річчя Маргарет стало чудовою нагодою відсвяткувати її життя і це неймовірне досягнення – дожити до столітнього віку. Вона дуже дорога нам мешканка і для нас було справжньою честю розділити з нею цей важливий момент. Її ставлення до життя надихає, вона завжди усміхається і ніби заряджає цим інших, заохочуючи всіх навколо теж бути позитивними. Такі події ще раз показують, як важливо цінувати історії та досягнення наших мешканців», – керівниця будинку Heather View Седі Гадсон.

Маргарет Ноубл зізналася, що секрет її довголіття криється у звичайних речах. «Не терпіть дурниць! І посміхайтеся», – сказала жінка. Довгожителька полюбляє читати, вона цікавиться місцевими газетами та історією містечка Ньюкаслі Англії на північному сході, де пройшло її дитинство.

Жінка розповіла про один зі своїх спогадів з дитинства у цьому містечку. «У дитинстві їй подарували нове пальто і дали трохи грошей, щоб покласти їх у церковну скриньку для пожертв. Але замість того, щоб віддати монети, вона акуратно відпорола ґудзики з пальта і поклала їх у скриньку, а гроші залишила собі!» – йдеться у статті.

У юному віці Маргарет Ноубл працювала на пошті у відділі газет, де вона познайомилася зі своїм чоловіком Ленсом. Пара одружилася у 1949 році та прожили разом 65 років. У подружжя народилося двоє синів Нік та Кріс. Сьогодні довгожителька має онуків та правнуків, які наповнюють її життя радістю та сенсом.

Нагадаємо, експерт із питань довголіття, дослідник National Geographic та автор бестселерів Ден Бюттнер назвав продукт довголіття, який можна знайти на будь-якій кухні. Цей продукт містить велику кількість клітковини та рослинний білок та складні вуглеводи.