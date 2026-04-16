Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

«Не терпіть дурниць!» 100-річна мешканка Великої Британії назвала секрет довголіття

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
100-річна Маргарет Ноубл розповіла, що допомагає їй жити довге та щасливе життя
фото: careuk.com

Довгожителька розповіла цікаві факти про своє дитинство та життя

Маргарет Ноубл мешкає у будинку для літніх людей у місті Кроубороу (Велика Британія). Вона нещодавно відзначила свій ювілей. Жінці виповнилося 100 років, з нагоди свого дня народження пенсіонерка назвала секрет свого довголіття. Про це розповідає «Главком» із посилання на Сareuk.

Своє 100-річчя Маргарет Ноубл відзначила у колі друзів та мешканців будинку для літніх людей. Ювілярку привітали святковим тортом та різними частуваннями.

У будинку Heather View Маргарет Ноубл називають «цінною мешканкою» та гарно про неї відгукуються. «100-річчя Маргарет стало чудовою нагодою відсвяткувати її життя і це неймовірне досягнення – дожити до столітнього віку. Вона дуже дорога нам мешканка і для нас було справжньою честю розділити з нею цей важливий момент. Її ставлення до життя надихає, вона завжди усміхається і ніби заряджає цим інших, заохочуючи всіх навколо теж бути позитивними. Такі події ще раз показують, як важливо цінувати історії та досягнення наших мешканців», – керівниця будинку Heather View Седі Гадсон.

Маргарет Ноубл зізналася, що секрет її довголіття криється у звичайних речах. «Не терпіть дурниць! І посміхайтеся», – сказала жінка. Довгожителька полюбляє читати, вона цікавиться місцевими газетами та історією містечка Ньюкаслі Англії на північному сході, де пройшло її дитинство.

Жінка розповіла про один зі своїх спогадів з дитинства у цьому містечку. «У дитинстві їй подарували нове пальто і дали трохи грошей, щоб покласти їх у церковну скриньку для пожертв. Але замість того, щоб віддати монети, вона акуратно відпорола ґудзики з пальта і поклала їх у скриньку, а гроші залишила собі!» – йдеться у статті.

У юному віці Маргарет Ноубл працювала на пошті у відділі газет, де вона познайомилася зі своїм чоловіком Ленсом. Пара одружилася у 1949 році та прожили разом 65 років. У подружжя народилося двоє синів Нік та Кріс. Сьогодні довгожителька має онуків та правнуків, які наповнюють її життя радістю та сенсом.

Нагадаємо, експерт із питань довголіття, дослідник National Geographic та автор бестселерів Ден Бюттнер назвав продукт довголіття, який можна знайти на будь-якій кухні. Цей продукт містить велику кількість клітковини та рослинний білок та складні вуглеводи. 

Читайте також:

Теги: Велика Британія поради довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua