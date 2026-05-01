102-річний австралієць назвав секрети довголіття, які зменшують ризик деменції
Довгожитель у 102 роки має гарну пам’ять та світлий розум
Браян Баррі, який народився в 1924 році, у лютому 2026 року відсвяткував свій день народження, йому виповнилося 102 роки. Чоловіка запросили на популярне австралійське телешоу, де він поділився секретами свого довголіття. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Unilad.
102-річний Браян Баррі попри свій поважний вік зберігає гострий розум. Довгожитель зауважив, що він не п’є та не палить, це є одним із секретів його довгого життя. «Коли я був хлопцем, я ніколи не думав, що доживу до 102 років. Хтось узагалі думає, що проживе до 102?» – висловився пенсіонер.
Кожного ранку, коли довгожитель прокидається, він дякує Богу. «Щоранку прокидаюся і кажу собі: Браяне, ти прожив ще один день. Подякуй Господу».
На думку вчених, які досліджують деменцію, спосіб життя Браяна Баррі є прикладом того, як варто підтримувати здоров’я мозку. Зокрема, йдеться про такі звички довгожителя, як фізична активність, соціальна залученість, відмова від куріння та надмірного вживання алкоголю, а також наявність мети в житті й бажання бути корисним іншим.
Разом із цим відсутність деменції у 102-річного Браяна Баррі пояснюється його позитивним мисленням. Воно також гарно впливає на роботу та здоров’ям мозку. До слова, дружина довгожителя страждає на деменцію.
Браян Баррі також висловив свою думку про те, що його «життя повністю змінилося» і сучасний світ «інший». Довгожитель стверджує, що шокований «новим світом».
Зокрема, він висловився про сучасне виховання дітей. «Діти не поважають вас. Мій батько, наприклад, смикнув би мене за вухо, якби я не відкрив двері для матері або не поступився місцем літній жінці в трамваї. Розумієте, манери були манерами. Їх вчили вдома, але сьогодні все інакше», – пояснив 102-річний чоловік.
