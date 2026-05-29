Їздить на велосипеді та співає у хорі. 95-річний житель Рівненщини розкрив секрет довголіття

Пенсіонер розповів, що додає йому сил та бадьорості у 95 років

95 річний мешканець Рівненщини Микола Шумейко веде активний спосіб життя попри свій поважний вік. Чоловік їздить на велосипеді, співає в хорі та порається на городі. Пенсіонер розповів, у чому криється секрет його довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Рівне.

Микола Шумейко народився в місті Корець Рівненського району. Проте з 1952 року мешкає в селі Мирне Малолюбашанської громади. У цьому місці він зустрів свою дружину та працював у школі.

Чоловік викладав фізику й математику, проте не забував про свою любов до музики. «Закінчив учительський інститут, він був дворічний. Нас було чотири групи фізико-математичного факультету. Відправили мене в колишню Печалівку – це теперішнє Мирне. Я викладав фізику й математику. Нас із чотирьох груп 10 чоловік відібрали й посилали вже туди, де відкривались 10-річки», – розповів 95-річний чоловік.

95-річний Микола Шумейко розкрив секрет свого довголіття фото: Суспільне Рівне

Дружина довгожителя пішла із життя 25 років тому. У шлюбі в подружжя народилося двоє дітей, нині Микола Шумейко має трьох онуків та двох правнуків. «Були такі, що хотіли зі мною жити з районного відділу освіти. Я кажу: «Якщо до мене, то будь ласка». Ні, тільки в Костопіль. А я кажу: «Ні, бо я звик до землі, і я в Костопіль не поїду», – розповів українець.

Микола Шумейко з дружиною фото: Суспільне Рівне

Микола Шумейко кожен ранок їздить на велосипеді, такі прогулянки допомагають йому підтримувати здоров’я. За словами чоловіка, саме рух додає йому сил та бадьорості. Пенсіонер вважає секретами свого довголіття – рух і відсутність шкідливих звичок. «Хлопці курили, я не курив. Пішов в інститут – не курив. В армії теж не курив», – зауважив він.

Крім фізичної активності, довгожитель продовжує займатися мистецтвом. Микола Шумейко співає в церковному хорі. За словами українця, цей талант перейняв від матері.

