Їздить на велосипеді та співає у хорі. 95-річний житель Рівненщини розкрив секрет довголіття

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Микола Шумейко щоранку має велосипедну прогулянку
фото: Суспільне Рівне
Пенсіонер розповів, що додає йому сил та бадьорості у 95 років

95 річний мешканець Рівненщини Микола Шумейко веде активний спосіб життя попри свій поважний вік. Чоловік їздить на велосипеді, співає в хорі та порається на городі. Пенсіонер розповів, у чому криється секрет його довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Рівне.

Микола Шумейко народився в місті Корець Рівненського району. Проте з 1952 року мешкає в селі Мирне Малолюбашанської громади. У цьому місці він зустрів свою дружину та працював у школі.

Чоловік викладав фізику й математику, проте не забував про свою любов до музики. «Закінчив учительський інститут, він був дворічний. Нас було чотири групи фізико-математичного факультету. Відправили мене в колишню Печалівку – це теперішнє Мирне. Я викладав фізику й математику. Нас із чотирьох груп 10 чоловік відібрали й посилали вже туди, де відкривались 10-річки», – розповів 95-річний чоловік.

фото: Суспільне Рівне

Дружина довгожителя пішла із життя 25 років тому. У шлюбі в подружжя народилося двоє дітей, нині Микола Шумейко має трьох онуків та двох правнуків. «Були такі, що хотіли зі мною жити з районного відділу освіти. Я кажу: «Якщо до мене, то будь ласка». Ні, тільки в Костопіль. А я кажу: «Ні, бо я звик до землі, і я в Костопіль не поїду», – розповів українець.

Микола Шумейко з дружиною
фото: Суспільне Рівне

Микола Шумейко кожен ранок їздить на велосипеді, такі прогулянки допомагають йому підтримувати здоров’я. За словами чоловіка, саме рух додає йому сил та бадьорості. Пенсіонер вважає секретами свого довголіття – рух і відсутність шкідливих звичок. «Хлопці курили, я не курив. Пішов в інститут – не курив. В армії теж не курив», – зауважив він.

Крім фізичної активності, довгожитель продовжує займатися мистецтвом. Микола Шумейко співає в церковному хорі. За словами українця, цей талант перейняв від матері.

Також повідомлялося, Анатолій Федорченко з Любеча, що в Чернігівській області, у свої 86 років самотужки копає город та навіть тренує волейбольну команду. Довгожитель продовжує вести активний спосіб життя. За словами чоловіка, він має власні секрети, які допомагають йому підтримувати здоров’я та знаходити сили.

