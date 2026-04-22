Найстаріша жінка світу назвала секрет довголіття: що відомо про 116-річну рекордсменку

Етель Катерхем незабаром виповниться 117 років
фото: guinnessworldrecords

Етель Катерхем до 97 років самостійно водила авто

 

116-річна Етель Катерхем з Великої Британії другий рік поспіль тримає рекорд найстарішої людини світу. Жінку визнано головною довгожителькою за версією Книги рекордів Гіннеса. Про це пише «Главком» із посиланням на Guinnessworldrecords.

116-річну Етель Катерхем у 2025 році було визнано найстарішою людиною світу. Також Етель Катерхем є найстарішою людиною Великої Британії. У 2026 році вона продовжує утримувати цей рекорд. Цьогоріч довгожителька відзначає 117-річчя. Етель Катерхем перейняла свій титул у квітні минулого року, коли з життя пішла бразилійська черниця Іна Канабарро Лукас. Вона померла у віці 116 років. Тепер її місце посіла британка.

Етель Катерхем народилася 21 серпня 1909 року в Гемпширі та прожила більшість свого життя у графстві Суррей (Велика Британія). Певний час британка працювала в Індії. Все своє життя Катерхем мріяла подорожувати світом, тож вона вирушила у мандрівку на кораблі.

фото: guinnessworldrecords

Свого часу Етель Катерхем працювала нянею, а після знайомства зі своїм чоловіком у 1933 році вона відкрила дитячий садочок. Жінка мала двох дітей, які вже пішли з життя. Наразі вона має трьох онуків та п’ятеро правнуків. До 97 років довгожителька водила авто, а у 110 років вперше захворіла на коронавірус та успішно одужала.

Сьогодні довгожителька живе у будинку для літніх людей, який назвали на її честь «Сад Етель». Раніше Етель Катерхем розповідала про свій секрет довголіття. За її словами, треба завжди залишатися позитивним та не втрачати жодної можливості.

фото: guinnessworldrecords

«Я ніколи не сперечалася, слухала, але робила по-своєму, брала все як є і завжди говорила «так» можливостям. Говоріть «так» кожній можливості, бо ніколи не знаєте, до чого вона призведе. Майте позитивний настрій і споживайте все в міру», – радила Етель Катерхем.

Нагадаємо, 4 квітня помер 110-річний Бердетт Сіслер, який був найстарішою людиною Канади та ветераном Другої світової війни. Довгожитель до останніх днів свого життя зберігав ясний розум та вів активний спосіб життя. Після смерті ветерана стали відомі секрети його довголіття

Читайте також:

Читайте також

Довгожиелька має четверо онуків та п’ятеро правнуків
91-річна довгожителька з Волині назвала головний сенс свого життя
24 березня, 07:36
Велика Британія викликала посла Ірану
Велика Британія викликала посла Ірану
23 березня, 20:30
Стармер заявив, що не дозволить Трампу тиснути на нього
Стармер заявив, що не дозволить Трампу тиснути на нього
27 березня, 03:31
Вантажні судна в Перській затоці, поблизу Ормузької протоки
Союзники відвернулися від США? Британія зібрала коаліцію без Вашингтона
2 квiтня, 09:52
Активність Сонця з 11 по 12 квітня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 11-12 квітня: якою буде сонячна активність
11 квiтня, 05:00
Кожен шостий у світі має проблеми з печінкою через діабет і ожиріння
Кожен шостий уже хворий: світ накриває «тиха» епідемія
14 квiтня, 03:58
Активність Сонця з 17 по 18 квітня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 17-18 квітня: якою буде сонячна активність
17 квiтня, 05:00
Ольга Васильєва розповіла, як правильно говорити – саджати чи садити картоплю
Саджати чи садити картоплю? Мовознавиця пояснила, якими словами замінити кальки з російської
20 квiтня, 13:18
«Вчепити» кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї
Сезон кліщів: які хвороби загрожують та як видалити паразита з тіла
20 квiтня, 21:03

Лікарі пересадили 13-річній дівчинці з Харкова нирку від тата, а частину печінки від мами (фото)
Лікарі пересадили 13-річній дівчинці з Харкова нирку від тата, а частину печінки від мами (фото)
100-річна мешканка Хмельниччини назвала головні секрети довголіття
100-річна мешканка Хмельниччини назвала головні секрети довголіття
Кардіолог назвав популярний перекус, який може нашкодити серцю
Кардіолог назвав популярний перекус, який може нашкодити серцю
Психіатр зі США назвав ранні симптоми деменції та хвороби Альцгеймера
Психіатр зі США назвав ранні симптоми деменції та хвороби Альцгеймера
У Львові лікарі провели унікальну операцію малюку із дзеркальними органами (фото)
У Львові лікарі провели унікальну операцію малюку із дзеркальними органами (фото)

Новини

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
