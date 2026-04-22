Найстаріша жінка світу назвала секрет довголіття: що відомо про 116-річну рекордсменку

Етель Катерхем до 97 років самостійно водила авто

116-річна Етель Катерхем з Великої Британії другий рік поспіль тримає рекорд найстарішої людини світу. Жінку визнано головною довгожителькою за версією Книги рекордів Гіннеса. Про це пише «Главком» із посиланням на Guinnessworldrecords.

116-річну Етель Катерхем у 2025 році було визнано найстарішою людиною світу. Також Етель Катерхем є найстарішою людиною Великої Британії. У 2026 році вона продовжує утримувати цей рекорд. Цьогоріч довгожителька відзначає 117-річчя. Етель Катерхем перейняла свій титул у квітні минулого року, коли з життя пішла бразилійська черниця Іна Канабарро Лукас. Вона померла у віці 116 років. Тепер її місце посіла британка.

Етель Катерхем народилася 21 серпня 1909 року в Гемпширі та прожила більшість свого життя у графстві Суррей (Велика Британія). Певний час британка працювала в Індії. Все своє життя Катерхем мріяла подорожувати світом, тож вона вирушила у мандрівку на кораблі.

Свого часу Етель Катерхем працювала нянею, а після знайомства зі своїм чоловіком у 1933 році вона відкрила дитячий садочок. Жінка мала двох дітей, які вже пішли з життя. Наразі вона має трьох онуків та п’ятеро правнуків. До 97 років довгожителька водила авто, а у 110 років вперше захворіла на коронавірус та успішно одужала.

Сьогодні довгожителька живе у будинку для літніх людей, який назвали на її честь «Сад Етель». Раніше Етель Катерхем розповідала про свій секрет довголіття. За її словами, треба завжди залишатися позитивним та не втрачати жодної можливості.

«Я ніколи не сперечалася, слухала, але робила по-своєму, брала все як є і завжди говорила «так» можливостям. Говоріть «так» кожній можливості, бо ніколи не знаєте, до чого вона призведе. Майте позитивний настрій і споживайте все в міру», – радила Етель Катерхем.

Нагадаємо, 4 квітня помер 110-річний Бердетт Сіслер, який був найстарішою людиною Канади та ветераном Другої світової війни. Довгожитель до останніх днів свого життя зберігав ясний розум та вів активний спосіб життя. Після смерті ветерана стали відомі секрети його довголіття