Вчені зі США розробили спрей для носа, який може вилікувати хворобу Альцгеймера

Вчені створили ліки, які здатні відновлювати функції пам’яті та покращувати загальну роботу мозку

Команда вчених із Техаського університету розробила спрей для носа, який здатний зупиняти процеси старіння головного мозку. Цей винахід науковці називають новим відкриттям, що може вилікувати хворобу Альцгеймера. Про це пише «Главком» із посиланням на Journal of Extracellular Vesicles.

Новий винахід показав ефективні результати під час досліджень та тестувань. За дві терапії вчені вже помітили ефективну дію спрею. Його вплив на організм викликав такі реакції, як відновлення функцій пам’яті, зниження хронічних запальних процесів та покращення роботи мозку.

Дослідження із застосування інноваційного спрею показали, що процес, який спричиняє запалення та викликає хворобу Альцгеймера чи деменцію, можна зупинити та вилікувати. «Спосіб доставки – один із найцікавіших аспектів нашого підходу. Інтраназальне введення дозволяє нам досягати головного мозку та лікувати його безпосередньо без інвазивних процедур», – запевняють науковці.

За словами фахівців, спрей здатен не просто зупиняти запальні процеси, але й відновлювати мітохондрії, що містяться в клітинах та з віком втрачають свою ефективність. Зниження функціональності мітохондрій призводить до загальної втоми, зниження метаболізму та розвитку вікових захворювань, як хвороба Альцгеймера та деменція.

У ході досліджень ефект від впливу спрею тримався декілька місяців. Піддослідні миші починали краще розпізнавати нові предмети довкола, орієнтуватися та запам’ятовувати. «Наш підхід переосмислює поняття старіння. Ми прагнемо до успішного старіння мозку: до збереження активності, бадьорості та зв’язку з навколишнім світом. Не просто до подовження тривалості життя, а до більш розумного та здорового життя», – зауважив доктор Ашок Шетті, підсумовуючи концепцію дослідження.

Інноваційний спрей планують використовувати для профілактики та лікування деменції і хвороби Альцгеймера, реабілітації пацієнтів після інсультів та уповільнення погіршення пам’яті й мислення.

